Лимонов: Толстомордые москвичи испохабят революционный Донбасс по-приднестровски

27.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Идеолог запрещённой в РФ НБП писатель Эдуард Лимонов выразил сожаление в связи утратой революционного потенциала Приднестровьем, добавив, что опасается засилья бюрократии и в республиках Донбасса.

Об этом он заявил во время открытого заседания незарегистрированной партии «Другая Россия», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что вы думаете о приднестровской проблеме сегодня, и изменилось ли ваше отношение к этому вопросу спустя почти 26 лет после войны?» – спросили у писателя.

«Мы в России надеялись, что они станут таким плацдармом для каких-то изменений в самой России, что они послужат, не обязательно какой-то военной базой или ещё чем-то, но мы надеялись, что они будут территорией, которая, скажем, принимает людей и прочее.

Они никак не оправдали наших надежд, я говорю не только от партии нацболов, вообще российская оппозиция надеялась, что оно будет более решительно выдвигать свои требования.

Они же там увлеклись усвоением пространства, подминали под себя всякий бизнес и прочее, и прочее. Короче, революционного там ничего не осталось, к сожалению. И вот они влачат жалкое существование 26 лет, я там был в 1992 году, когда становление было и война, и сохранились у меня множества связей, но я с ними не хочу, они поубивали друг друга многие и не оправдали надежд», – рассказал писатель.

«Между прочим, то же самое я сейчас наблюдаю, может быть, мои товарищи со мной не согласятся, к сожалению, тот же процесс в ЛНР и ДНР. Это всё Московия, это влияние Москвы, которую устраивает такое положение вещей, потому что Московия боится, что бациллы революционности перейдут оттуда в Россию. Сначала боялись, что из ПМР, а теперь боятся, что из ДНР и ЛНР, хотя, там уже никаких бацилл нет. То есть, там воцарилась российская бюрократия, приезжали советники толстомордые, приехали чиновники», – добавил Лимонов.