Лимонов засомневался в адекватности большинства украинского электората

27.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Насколько разумное предпочтение сделало большинство украинского народа, демократически избрав президентом Владимира Зеленского, покажет лишь время.

Сам способ всеобщего голосования не даёт никаких гарантий адекватности выбора.

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Об этом во время открытого заседания партии «Другая Россия» заявил идеолог запрещённой в РФ НБП, писатель Эдуард Лимонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что идеального политического строя, конечно, нет, но стремиться улучшить ситуацию возможно. Но я, например, не считаю либеральные ценности такими уж необходимыми. Вот, например, когда говорят, что необходима постоянная смена власти, а вы уверены, что она необходима? А если одно лицо или небольшая группа лиц отлично справляются со своими обязанностями, то надо ли их менять на Навального, например? Я считаю, что не надо.

Я всегда мыслил более или менее свободно, у меня всегда закрадывалась мысль сомнения по поводу даже всеобщего голосования. Вы, наверное, тоже думаете, а почему большинство, разве все люди одинаковы, они ж неодинаковы. Все достойны уважения, но у одного уровень понимания ниже плинтуса, у другого большой – в таких условиях как можно полагаться на большинство? Вот, Зеленского выбрали большинство, ну, ничего, сейчас посмотрим, что он нам покажет, «большинство». Я не готов ожидать каких-то потрясающих, он – кто?» – заявил Лимонов.