«Лимоновцам» неожиданно дали провести съезд – они собрались на выборы в Госдуму

25.04.2021, Москва, Елена Острякова

Партия Эдуарда Лимонова «Другая Россия» провела сегодня съезд, на котором изменила название на «Другая Россия Очертания Будущего», чтобы иметь возможность зарегистрироваться в Минюсте РФ и принять участие в выборах в Госдуму РФ этой осенью.

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Вокруг съезда присутствовала интрига. Руководители партии утверждали, что им препятствуют, поскольку администрация гостиницы «Измайлово», где «лимоновцы» арендовали зал за 40 тыс руб., дважды просила их перенести мероприятие из-за каких-то технических проблем. Первый раз «Другая Россия» согласилась, а второй – отказалась, потому что на тот момент уже было опубликовано объявление – да ни где-нибудь, а в правительственной «Российской газете».

«Мы сначала думали, что это будет юридическим препоном, но «Российская газета» пошла нам навстречу, и место и время опубликовала», – рассказал на youtube-канале «Лимонка» координатор партии Михаил Аксель.

Проигнорировав предупреждение «Измайлово», 98 суровых депутатов из 46 регионов явились сегодня в гостиницу и обнаружили у входа автозак (видимо, полиция вспомнила героическое прошлое партии в нулевые годы и решила перестраховаться).

Однако вместо арестов случился… съезд. «Лимоновцев» пустили в зал и обеспечили микрофоном. Пока таскали столы и прибивали на сцене портрет вождя и плакат с лимонкой, партийцы недоуменно переговаривались: «Таким макаром нас еще и зарегистрируют. Что тогда будем делать?».

Мероприятие заняло чуть больше часа. Участники съезда опасались, что за ними вот-вот придет «товарищ полковник», поэтому доклады произносились в хронометраже и стилистике митинговых выступлений, а все решения принимались быстро и единогласно.

«Когда мы зашли сюда и увидели пустой зал, где можно провести съезд, мы были в шоке. Это важнейшая победа. Я быстро выступлю, потому что не готовился и думал, что буду вместе с вами ехать в автозаке к какому-нибудь УВД. Тем не менее, я здесь выступаю», – начал сопредседатель «Другой России» Андрей Дмитриев.

По его словам, внутренняя обстановка в стране «ухудшилась в сторону полицейщины».

«Создали эту ситуацию на пустом месте два человека: Владимир Путин и Алексей Навальный. Возвращение Навального создало конфликт, который выгоден обеим сторонам. Теперь Навальный – главный враг Кремля и лидер уличного протеста. Путину это выгодно, потому, что большинство населения России Навального не переваривает», – объяснил текущий момент Дмитриев.

Вероятность регистрации партии он оценил очень низко («Хотя после сегодняшнего я ничему не удивлюсь»), и поэтому, по его словам «Другая Россия» должна возглавить уличный протест. Причем, осваивать нацболы готовы не только российские улицы.

«Если бы в Кремле сидели умные люди, они бы вспомнили предложение Лимонова использовать нас за пределами России. Там мы можем быть полезны в отстаивании интересов Русского мира и нашей страны. Мы бы в легкую нашли бы в этом зале 20 человек, которые бы поехали в Прагу и показали бы чехам, как мы относимся к тому, что они сейчас делают», – сказал Дмитриев.

Когда все необходимые решения проголосовали, участники съезда сразу расслабились, и в выступлениях начал проскакивать мат. С приветственным словом выступили представители дружественных организаций. Они тоже были удивлены и признавались, что приехали «винтиться» вместе с «лимоновцами», а попали на съезд. Нацболы радостно кричали «Слава России!».