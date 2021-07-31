Лимоновцы приковались наручниками к зданию Минюста России

31.07.2021, Москва, Елена Острякова

Активисты московского отделения Партии Лимонова приковались сегодня наручниками к зданию Министерства юстиции РФ в знак протеста против того, что их не допустили к участию в парламентских выборах.

Об этом сообщает сайт «Другая России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Участники акции были задержаны полицией.

В Санкт-Петербурге акция-перформанс за свободу избраний прошла накануне. Нацболы в медицинских защитных костюмах у здания Минюста разбили макет молекулы коронавируса с символикой «Единой России».