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31.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия
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Лимоновцы приковались наручниками к зданию Минюста России

Активисты московского отделения Партии Лимонова приковались сегодня наручниками к зданию Министерства юстиции РФ в...

Активисты московского отделения Партии Лимонова приковались сегодня наручниками к зданию Министерства юстиции РФ в знак протеста против того, что их не допустили к участию в парламентских выборах.

Об этом сообщает сайт «Другая России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Участники акции были задержаны полицией.

В Санкт-Петербурге акция-перформанс за свободу избраний прошла накануне. Нацболы в медицинских защитных костюмах у здания Минюста разбили макет молекулы коронавируса с символикой «Единой России».



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