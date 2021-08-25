Лимоновцы у посольства Казахстана требовали прекратить русофобское безумство

25.08.2021 19:38 (Мск), Москва, Елена Острякова

Члены незарегистрированной партии «Другая Россия» провели в Москве у посольства Казахстана акцию «Обезумевший Казахстан».

Об этом «Другая Россия» сообщила на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лимоновцы вывесили на ограде здания посольства на Чистопрудном бульваре портреты казахских политических деятелей-русофобов с их цитатами.

Среди казахских русофобов официальный представитель казахстанского государства Аскар Умаров, который считает, что носителям русского языка нужно убираться в Россию, поскольку «русские есть приезжая диаспора».

А лидер так называемых языковых патрулей Куат Ахметов назвал русский язык «живым сепаратизмом», который мешает объединению народов Казахстана.

«Вся эта обезумевшая братия должна ответить за свои действия. Если казахских националистов не остановить сегодня – завтра они превратятся в аналог украинских коллаборационистов.

Слушайте русских писателей! Эдуард Лимонов заклинал – не оставляйте во власти степных русофобов города Южной Сибири, лишь по недоразумению оказавшиеся на административной территории Казахстана.

Жители Казахстана, одумайтесь! Русофобы ведут вас к падению и гибели. Они всегда врали, они лгут и сегодня. Только дружба народов России и Казахстана и воссоединение большой страны способны привести наши народны к процветанию», – говорится в заявлении «Другой России».