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19.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Пропаганда, Украина
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«Лингвисты всего мира едут в Киев послушать чистый русский язык» – украинский продюсер

Украина никогда не забудет русский язык, но сейчас нужно относиться с пониманием к государственной политике закручивания гаек в вопросе украинизации.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский продюсер Александр Ягольник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажите мне, кто верит в то, что в Киеве, куда приезжают лингвисты со всего славянского мира, можно услышать настоящий русский язык, без московского и питерского акцента, что Киев когда-нибудь это забудет? Никогда! Киев никогда не забудет русский язык, как и вся Украина. Речь сейчас о том, что во время агрессии, аннексии Крыма, государственная линия должна выражаться, в том числе, на украинском языке», – заявил Ягольник.

«Как представитель шоу-бизнеса, я напомню, с чего началась оккупация Крыма и его аннексия. Русский шоу-бизнес внёс знамёна концертов там, а украинского там не было», – добавил украинский продюсер.

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