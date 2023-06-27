Линия фронта не прорвана, но прогнулась: ВСУ могут срезать Времевский выступ

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Украинские формирования не оставляют попыток прорвать эшелонированную российскую оборону в Запорожской области, где не прекращаются тяжелые кровопролитные бои.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают представители местной власти и военкоры.

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Член российской военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что обстановка на линии боевого соприкосновения ситуацию «напряженой, но контролируемой. Он подчеркивает, «враг наступает, наши ребята в активной обороне».

По его словам, на Васильевском направлении населенный пункт Пятихатки «продолжает оставаться в «серой зоне», а противник здесь «проводит перегруппировку и перебрасывает усиление».

Продолжаются бои на Ореховском направлении.

«Противник совершает безуспешные попытки атак малыми группами, – описывает Рогов ситуацию на Ореховском участке. – Обстановка остаётся стабильно-напряжённой. После временной потери позиций на участке Новоданиловка-Работино нашими войсками контроль над ними был восстановлен. Отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады нацистов. В районе н.п. Мирное пресечена деятельность украинской ДРГ».

Наиболее непростая ситуация складывается на Времевском выступе, который пытаются срезать ВСУ.

«Идут тяжёлые бои. Отражены четыре атаки противника в районе н.п. Ровнополь. По состоянию на данный момент противник находится не только на ближайших подступах, но и в н.п. Ровнополь, Левадное и Макаровка. Если такая конфигурация на данном участке фронта будет сохраняться и дальше, то высока вероятность того, что противнику удастся срезать Времевский выступ», – предупреждает Рогов.

О непростом положении дел на фронте сообщает и военкор Александр Сладков.

«Ситуация тяжёлая, непростая. Могу назвать десятки населённых пунктов, где идут бои, могу назвать марки машин боевых, модификации танков, калибры орудий, пушек, гаубиц, какие-то части, объединения, соединения, которые воюют, но мы должны знать одно: сегодня мы жёстко держим фронт. Да, есть места, где мы отходим с боями, поливая их кровью своей и кровью, обильно, противника. Мы отходим, восстанавливаем эту линию фронта, но она жёстко держится», – отмечает Сладков.

Он признает успех формирований киевского режима на Времевском выступе.

«Да, есть моменты, где мы допустили прогиб линии фронта, прогиб, но не прорыв, это очень важно, и там наша пехота и ОБТФ «Каскад», морпехи — они упираются реально. Под Артемовском наши орудия, ну просто раскаляются до красна, — мы стреляем. Есть места, где отдаём какую-то позицию… За исключением одного случая, не буду называть населённый пункт, откуда защитники наши бежали быстрее собственного визга, но потом восстанавливали с боями, туда и усиление пошло, и резерв пошёл — остановили, забрали», – пишет военкор в своем тг-канале.

Он убежден, что ВС РФ следует «забирать и Харьков, и Одессу, и Николаев, и Кривой Рог, и Черкассы, и Полтаву, идти к Киеву, потому что без контроля территории мы никогда не решим те задачи, которые поставил Верховный», но сегодня основное, по мнению военкора, – держать фронт.

«Формируются резервы, наши мощные резервы формируются, а противнику брать резервы уже негде, тех бедных мужчин украинских, которых они ловят по закоулкам, заталкивают в машины, везут на фронт — это уже не резерв. Вот сколько танков им не дай — все равно это не решит вопрос. Поэтому ситуация тяжёлая, остаётся только молиться, подбадривать тех, кто стоит на линии фронта. Кто не смотрел, — посмотрите «Горячий снег», там вся квинтэссенция нынешней ситуации. Нужно стоять насмерть для того, чтобы враг истощился и свежие силы через наши порядки пошли вперёд», – обнадеживает Сладков.

Тг-канал основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком проекта «Рыбарь» указывает, в ЛНР на фоне неудач у Кременной ВСУ предприняли ряд контратак в районе Спорного и Белогоровки, но «небольшие группы противника, брошенные на российские позиции, были рассеяны артиллерийским и стрелковым огнем».

При этом «стабильно тяжелой остается ситуация к северу от Соледара, где противник ведет атаки в направлении Яковлевки», хотя «каких-либо успехов у ВСУ на данном участке фронта не отмечается».

«На Времевском участке, после нескольких дней непрерывных атак, ВСУ удалось зайти в Ровнополь. Российские подразделения отошли из населенного пункта и заняли оборону на окрестных высотах и в лесопосадках. На Запорожском направлении обстановка в целом не изменилась, ненастная погода не располагает к активным боевым действиям. При этом позиционные бои продолжаются как в направлении Работино, так и в районе Пятихаток», – описывает обстановку паблик Звинчука.

Кроме того, на Херсонском направлении ВСУ пытаются расширить плацдарм в районе Антоновского моста и Алешкинских дач, в ответ ВС РФ наносят интенсивные авиационные и артиллерийские удары.