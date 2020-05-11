Линия фронта уже проходит по Садовому кольцу – эксперты

11.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Происходящее в Донбассе и в других бывших советских республиках является следствием поражения СССР в гибридной информационной войне, которая продолжается до сих пор, но уже против России.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В XXI веке войны уже другие, гибридные. Информационная и идеологическая война идёт. По сути, Владимир Владимирович управляет страной, в которой идёт гражданская война. И часто говорят, что линия фронта проходит по Садовому кольцу. Это нужно понимать, и все эти риски адекватно оценивать.

Мы победили в Великой Отечественной Войне, но проиграли в этой информационно-политической войне, что, по сути, развалило огромную нашу Родину, и эти осколки мы ещё будем собирать.

И то, что происходит в Донбассе – это последствия нашего проигрыша в начале 1990-х. И нужно понимать, и прививать молодёжи, что эта война не прекратится. И они должны уметь использовать современные информационные технологии для того, чтобы отбивать эти атаки», – отметил общественник.

С Муратовым согласился московский политолог Сергей Марков. По его мнению, в российской элите очень много настоящих предателей, ток что заявление про гражданскую войну весьма уместно.

«Полностью с вами согласен. Кстати, великолепное выражение, что линия фронта проходит по Садовому кольцу. Это очень точное выражение, потому что в элите огромное большинство предателей, я хорошо это знаю. Они там кучкуются, у них свои сети предательские, они думают: «Как бы побыстрее сдать Верховного главнокомандующего, и побыстрее разделить места полицаев».

И вы тоже правы насчёт информационной, гибридной войны. Слава Богу, что человечество достигло такой степени гуманизма, когда бомбят друг друга постами в соцсетях и телевизионными фильмами, а не бобами. Хотя Донбассу ещё достаётся и войны в стиле XX века.

Но вы знаете, наш народ всегда отличался тем, что мы очень долго запрягаем, но быстро ездим. Не зря даже такая поговорка есть», – сказал эксперт.