«Линия Суровикина – не помеха» – американский генерал гонит ВСУ в очередной «контрнаступ» в 2024-м

Анатолий Лапин.  
08.12.2023 17:41
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина


США должны дать Украине все необходимое для того, чтобы ВСУ могли перейти в очередное контрнаступление в следующем году.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил генерал Вооруженных сил США в отставке Джон Аллен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США должны дать Украине все необходимое для того, чтобы ВСУ могли перейти в очередное...

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По словам генерала, в частности, ВСУ нуждаются в противоминной и инженерной технике для прорыва российских линий обороны.

«По моему мнению, Запад может помочь Украине в следующем году следующим образом: Запад должен предоставить Украине такие возможности, которые позволили бы вырваться из этой позиционной борьбы и маневрировать на поле боя. У вас уже есть необходимое вооружение, в частности артиллерия, высокоточные системы залпового огня и ограниченное количество бронетехники, которую следует вам дополнительно поставлять.

Тем не менее, самым важным для ВСУ сейчас являются инженерные средства для противодействия вражеским оборонительным линиям и другим преградам. Это необходимо для того, чтобы прорваться через эти преграды и возобновить маневрирование на поле боя в 2024-м году», – валял дурака Аллен.

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