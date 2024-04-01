«Линия Суровикина» станет границей, а на 50 километров будет санитарная зона, – Балашов

Украина завершит конфликт на нынешних позициях – граница пройдет вдоль «линии Суровикина», а еще на 50 километров вглубь будет «санитарная зона».

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил эмигрировавший в США украинский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас украинцам важно знать, а что будет, а на каких границах вы остановитесь, а когда закончится война. И эти посылы вынуждены давать сейчас больше телеграм-каналы и аналитики, которые к военным действиям мало имеют отношение, но могут анализировать хотя бы всю информацию. И мы понимаем, где она остановится, прекрасно можем нарисовать эту «линию Суровикина» вдоль границы Российской Федерации, мы понимаем, что 50 километров вглубь Украины еще будет санитарная зона…

Территория до Харькова, 50-километровая будет зачищена, оттуда будут выселены люди. И это подтверждается тем, что Главнокомандующий проехал по тем районам, – Сумы-Харьков, – и там началась частичная эвакуация, как раз со стороны российской границы. То есть, по большому счету, мне кажется, все уже все понимают, где, что и как остановится – сейчас весь вопрос и кошмаривание заключается в том, чтобы каким-то образом политикам переключиться и объяснить населению, почему они не пьют кофе в Симферополе», – заявил Балашов.