Линкявичюс: Неприятные венгры – троянский конь внутри ЕС

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Визит министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто в Минск – возмутительная выходка для страны Евросоюза, которая до сих пор не определилась, что ей важнее – европейские деньги или российский газ.

Об этом в эфире киевского «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Венгрии в последнее время повестка дня отдельная от ЕС, отдельная от НАТО. Не знаю, о чём можно разговаривать в Минске. Если углубиться, Минск ничего не решает, в том числе, в контексте войны, которую Россия ведёт против Украины. Сам факт этот разочаровывает», – пожаловался экс-министр.

Радиоведущий, спросил, можно ли в таком случае считать Венгрию «троянским конём России внутри ЕС»

«Остаётся сожалеть, потому что решения в Евросоюзе и НАТО принимаются путём консенсуса, и иногда элементарные решения невозможно принять, поскольку некоторые страны сопротивляются, и Венгрия в частности это делает. Так что можно называть и троянским конём, и каким-то другим конём, но главное, что это действительно, к сожалению, надо констатировать как факт. Как далеко зайдёт всё это, трудно предугадать, но выглядит всё как-то неприятно», – посетовал Линкявичюс.

Он добавил, что когда-нибудь Венгрии надо будет определиться – либо жить без европейских денег, либо без российского газа и нефти.

«Кстати, тут тоже накапливаются и в отношении верховенства права в Венгрии по отношению к свободе медиа и так далее. Так что Венгрии легко не будет в будущем, и всё равно надо будет определиться, на какой стороне она находится. Этот визит один из многих примеров в последнее время, к сожалению, поведения этой страны. Какое-то недоумение, если вспоминать историю, вспоминать всю эту борьбу за свою независимость, 1956 год и так далее, всё это как бы забыто, и сейчас начинается всё сначала, но только не с того начала», – возмутился литовский дипломат.