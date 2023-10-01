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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приехал в Одессу. Его визит состоялся инкогнито, то есть не был анонсирован, и местная шелупонь никакими совместными фото с ним не делилась. Однако сам он написал в Twitter:

«Одесса — прекрасный исторический город. Он должен быть в заголовках новостей благодаря своей яркой культуре и духу. Вместо этого он появляется в новостях как частая мишень путинской войны».

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В стриме, записанном из разрушенного Спасо-Преображенского собора, Боррель добавил, что «ЕС поддерживает восстановление объектов, пострадавших от варварского разрушения Россией, и что Украина имеет полное право защищаться от российской агрессии и восстановить полный контроль над своей территорией».

Неужели, чтобы постоять в соборе («на святое покусились»!), который годами обещали разрушить нацистские радикалы, главный европейский дипломат прибыл в Одессу?

Нет, конечно.

Вот только подробности о целях и программе визита Борреля до сих пор неизвестны. Его кортеж украдкой подснял с детской площадки нардеп-проститутка Алексей Гончаренко, находящийся в Одессе.

Что интересно, Боррель приехал с пафосными речами не после разрушения собора в июле, и не после разрушения поистине внушительного количества памятников архитектуры в августе, а только сейчас… после разрушения ракетами РФ отеля в порту, в котором, предположительно, находились иностранные наемники. Перед этим, напомним, сами одесситы забили тревогу по поводу того, что на морском побережье района Лузановки идет подготовка к строительству баз НАТО, и как бы туда не прилетело…

А Боррель-то как раз и отвечает за иностранные дела и безопасность — тоже боится, что прилетит в свое, родное?

Или за иконы в храме, освященном во время открытия Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, переживает? Или как там один дурачок говорил: «Думай-те».

P.S. Лишь поздно вечером появились фото, на которых «европейский партнер» охаживает разрушенную гостиницу, из чего можно сделать вывод, что там действительно находились другие вооруженные «европейские партнеры».

Прогуливался Боррель в компании гауляйтера, мэра Труханова на встрече не было («скрипач не нужен»).

«Надеюсь, что этот визит даст мотивацию европейским партнерам дать больше оружия для Украины», — возрадовался в соцсетях закрепленный за Одессой нацист Демьян Ганул.