Лиса в курятнике: Что Боррель хотел в Одессе?
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приехал в Одессу. Его визит состоялся инкогнито, то есть не был анонсирован, и местная шелупонь никакими совместными фото с ним не делилась. Однако сам он написал в Twitter:
«Одесса — прекрасный исторический город. Он должен быть в заголовках новостей благодаря своей яркой культуре и духу. Вместо этого он появляется в новостях как частая мишень путинской войны».
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В стриме, записанном из разрушенного Спасо-Преображенского собора, Боррель добавил, что «ЕС поддерживает восстановление объектов, пострадавших от варварского разрушения Россией, и что Украина имеет полное право защищаться от российской агрессии и восстановить полный контроль над своей территорией».
Неужели, чтобы постоять в соборе («на святое покусились»!), который годами обещали разрушить нацистские радикалы, главный европейский дипломат прибыл в Одессу?
Нет, конечно.
Вот только подробности о целях и программе визита Борреля до сих пор неизвестны. Его кортеж украдкой подснял с детской площадки нардеп-проститутка Алексей Гончаренко, находящийся в Одессе.
Что интересно, Боррель приехал с пафосными речами не после разрушения собора в июле, и не после разрушения поистине внушительного количества памятников архитектуры в августе, а только сейчас… после разрушения ракетами РФ отеля в порту, в котором, предположительно, находились иностранные наемники. Перед этим, напомним, сами одесситы забили тревогу по поводу того, что на морском побережье района Лузановки идет подготовка к строительству баз НАТО, и как бы туда не прилетело…
А Боррель-то как раз и отвечает за иностранные дела и безопасность — тоже боится, что прилетит в свое, родное?
Или за иконы в храме, освященном во время открытия Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, переживает? Или как там один дурачок говорил: «Думай-те».
P.S. Лишь поздно вечером появились фото, на которых «европейский партнер» охаживает разрушенную гостиницу, из чего можно сделать вывод, что там действительно находились другие вооруженные «европейские партнеры».
Прогуливался Боррель в компании гауляйтера, мэра Труханова на встрече не было («скрипач не нужен»).
«Надеюсь, что этот визит даст мотивацию европейским партнерам дать больше оружия для Украины», — возрадовался в соцсетях закрепленный за Одессой нацист Демьян Ганул.
Спасибо!
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