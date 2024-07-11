«Лишь бы не мир»: украинцев обрекают на год без электричества

Вадим Москаленко.  
11.07.2024 08:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Украина, Энергетика


Ради продолжения войны против России украинцы должны будут отказаться от электроэнергии, водопроводов, магазинов и городской инфраструктуры.Об этом в интервью покинувшей страну журналистке Наталье Влащенко заявил бежавший из Донецка заукраинец Кирилл Сазонов, вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Энергетики с самого начала то, куда прилетало, они восстанавливали. Активно пахали, восстанавливали, работали. Но прилетает второй, третий – и восстанавливать нечего, нужно ставить новый. А это не бутылка газировки, которая за пять секунд делается на конвейере.

Сейчас 70% украинской энергосистемы разрушено. Более того, её восстанавливали, прилетало опять, это не восстановишь. Ситуация очень тяжёлая, несмотря на все усилия энергетиков. Пока в этом вопросе нет серьёзной помощи Запада. Зима будет тяжёлой, и осень, и лето. Даже я переживаю, как люди выживают сейчас. Это лифты, водоснабжение, перебои со всем, чем можно, магазины, производства. Последствия явно будут очень тяжёлые», – сказал Сазонов.

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Ради продолжения войны против России украинцы должны будут отказаться от электроэнергии, водопроводов, магазинов и...



«Мы на фронте обязаны быть с электроэнергией, поэтому у нас здесь два генератора. И про то, что нет света, мы узнаём, когда отъезжаем в Торецк или Часов Яр. Мы понимаем, что ситуация нереально тяжёлая, но нам придётся через неё пройти, других вариантов нет. Именно для этого Россия и бомбила инфраструктуру, чтобы мы разрыдались, и сказали, что согласны на мир любой ценой, только прекратите бомбить. Этой цели они не достигнут», – подытожил Сазонов.

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