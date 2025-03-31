Лишь бы не подвёл интернет: крымским туристам обещают быстрый поиск туалета с привязкой к работающему пляжу

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Около десяти пляжных территорий в этом сезоне закрыты на ремонт после повреждений «штормом века» в 2023 году. Большая часть ремонтируемых территорий откроется к купальному сезону.

Об этом в эфире радо «Спутник в Крыму» сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Количество пляжей однозначно у нас не уменьшится в грядущем купальном сезоне. Утверждено распоряжение Совмина о подготовке республики к высокому туристскому сезону, где отдельный блок посвящён подготовке пляжных территорий. Проводится достаточно масштабная работа по нормативному приведению пляжей и оформлению документов на водную гладь. И на тех пляжах, которые были повреждены «штормом века», сейчас по линии Минжилполитики проводится работа. Это касается Большой Ялты и Большой Алушты. Там сроки определены – и где-то в апреле, где-то в мае работы должны завершить. Что касается других регионов, то с этой недели мы стартуем такой большой командой, с участием Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Гостехнадзора и встречаемся в муниципалитетах с представителями бизнеса по подготовке к открытию пляжей. Всего в этом сезоне будет работать 331 пляж», – уточнил министр.

Он добавил, что по итогам сезона-2024 года были определены основные проблемные вопросы, среди которых – организация парковок и установка туалетов в общественных пространствах.

«Мы посмотрели, где у нас есть инфраструктура для дополнительного размещения, и к 1 мая на Туристическом портале Крыма опубликуем перечень всех парковок в курортных регионах с привязкой к карте и перечень общественных туалетов на набережных и в общественных пространствах», – сообщил глава Минкурортов.

Восстановление набережных и пляжей после «шторма века» как проблемой подготовки сезона-2025 обозначил глава Крыма Сергей Аксёнов. Он пообещал, что информация о закрытых на ремонт пляжах будет в открытом доступе, чтобы туристы ориентировались при выборе места отдыха. Однако до сих пор такого перечня нет. В сезоне-2024 работало 340 пляжей.