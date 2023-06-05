«Лишь бы не проиграть»: Карасев о медиа-эффекте наступления ВСУ
В рамках нынешнего наступления ВСУ главным является то, какой медиа-эффект оно получит.
Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Конечно, сейчас больше война, учитывая, что современное общество медийное, и оно – медиа-репрезентация, это все, даже не столько в поле, что на земле, что в реальности. Сегодня реальность – это медиа-реальность… Реальное – это то, что есть на самом деле, а реальность – то, что создается современными средствами коммуникации, информации, цифровизации.
Поэтому тут важно держать впечатление, впечатление о том, что вот-вот наступление будет, оно будет большим, и чтобы не было никаких эффектов поражения. Потому что эффект поражения сразу сказывается на политической составляющей войны. А что такое политическая составляющая войны – это дипломатическая поддержка, это принуждение к переговорам, либо наоборот, никаких переговоров. Это дальнейшая военная помощь», – сказал эксперт.
«Поэтому первое: главное – не проиграть. Второе – создавать постоянно впечатление, военно-милитаристский импрессионизм, импрессии создавать, чтобы, не дай бог, не пошатнулась вера в победу. А вера в победу создает доверие к стороне, помогать ей дальше или не помогать, легитимно дальше продолжать войну или нелегитимно. Вот эти факторы сегодня играют главную роль», – заявил Карасев.
Спасибо!
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