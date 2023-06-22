«Лишь бы не прозевать контрудар»: украинцы боятся повторения Сталинграда

Украина вынуждена будет всегда держать часть резервов, не вводя их в бой, ожидая российское контрнаступление.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бортника, ВС РФ могут поймать ВСУ и сами перейти в наступление.

«Надо понимать, что, поскольку российское контрнаступление тоже возможно, часть резервов мы всегда будем вынуждены держать в запасе, чтобы не прозевать удар. История знает много примеров, когда наступающая сторона потом зевала контрудары.

Вторая мировая война – масса примеров. Советские войска под Харьковом наступали, прозевали контрудар, окружение и тотальный разгром, причем дважды. Курская дуга, Сталинград. Поэтому часть резервов мы всегда вынуждены будем держать в запасе для того, чтобы отразить потенциальное российское контрнаступление», – заявил Бортник.