«Лишь бы не прозевать контрудар»: украинцы боятся повторения Сталинграда
Украина вынуждена будет всегда держать часть резервов, не вводя их в бой, ожидая российское контрнаступление.
Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Бортника, ВС РФ могут поймать ВСУ и сами перейти в наступление.
«Надо понимать, что, поскольку российское контрнаступление тоже возможно, часть резервов мы всегда будем вынуждены держать в запасе, чтобы не прозевать удар. История знает много примеров, когда наступающая сторона потом зевала контрудары.
Вторая мировая война – масса примеров. Советские войска под Харьковом наступали, прозевали контрудар, окружение и тотальный разгром, причем дважды. Курская дуга, Сталинград. Поэтому часть резервов мы всегда вынуждены будем держать в запасе для того, чтобы отразить потенциальное российское контрнаступление», – заявил Бортник.
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