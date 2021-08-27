Лишь бы не с Москвой: Карасёв предлагает загнать Юго-Восток на пару с Галичиной в Евро-киевскую русь

Украина может стать альтернативной Русью – не литовской и не московской.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Карасев рассказал об истории деления наследия Киевской Руси между Литвой, Польшей и Россией, и предложил создать свою модель наследника.

«Была же Литовская Русь. Вообще-то, Киевская Русь, она в Литве была, в Литовском княжестве, потом Польско-Литовском и так далее. Но мы знаем, что когда формировалось Московское княжество, началась борьба с литовцами… Это же борьба за киевское наследство, кто владелец Киевской Руси, кто наследник? Московское царство выиграло эту войну. Литва потеряла свое историческое значение, пошла под Польшу. И литвинами называли белорусов.

И только в начале 20-го столетия возникла идея Вильнюса, как Иерусалима, этнических литовцев. Вот эти литовцы сейчас – это не те литовцы, которые были, потому что те литовцы, которые были в средние века, и проиграли борьбу за Киевскую Русь – это белорусы, украинцы и так далее, и так далее. Потому их и так тянет сюда, империю хотят. Что такое четыре миллиона в Литве? А вот с Украиной, да сюда премьер-министра назначить какого-нибудь…

В конце 19-го года это польская схема, что Киевская Русь – это Украина, Польша, Литва. Москва к Киевской Руси не относится, там угро-финны живут, всякая смесь угро-финнов, кипчаков, горно-алтайцев, непонятно кого, а настоящие русичи, руськие люди – это украинцы, литовцы, поляки. Потом возник украинский народ, белорусский народ…

А может быть и другая Русь. Европейская, демократическая, со свободой слова, с другой движухой, которую мы видим, и которую можем решить. Мы же не колхозная страна – мы же городская страна, смотрите, у нас сколько мегаполисов: Харьков, Днепр, Одесса, Киев, Львов. А сколько городов среднего уровня. Понимаете, в чем дело? Это же может быть другая. Да, Украина, но Украина-Русь другая», – заявил Карасев.