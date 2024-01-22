«Лишь бы не в Авдеевку»: Украина возводит «линию Залужного» силами полу-рабов

Украина продолжает строить уже свою линию обороны по аналогии с «линией Суровикина». Для этого Киеву достаточно внутренних ресурсов.

Об этом сказал в эфире радио «КП» политолог Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там, в основном ресурсы, натуральные деньги, только на зарплату. Людей безработных, готовых за не очень большие деньги что-то копать, да ещё и тем самым избежать мобилизацию в ВСУ и отправку в Крынки и Авдеевку, там пока ещё много. Платить можно мало, а всё остальное – лопата, экскаватор, бетон, – всё это есть в натуральном виде. Это не так дорого для государства выходит», – отметил Чадаев.

Он считает, что Россия не будет повторять попытки окружения Харькова.

«В 2022 году нас уже наказали за то, как мы окружали Харьков. Там, в чём история – любой русский город устроен так, что от него во все стороны идут радиусы, радиальные дороги к районным центрам. А вокруг него расходятся концентрические круги, соответственно, кольцевых дорог между райцентрами. Если посмотреть на Москву, то такая же матрица примерно везде, включая Харьков. И проблема в том, что дороги эти радиальные из города в областной центр они всегда прямее, лучше, быстрее, чем дороги кольцевые», – пояснил он.

Исключением из этого правила градостроительства является только Москва, поскольку здесь для связи между районами по внешнему периметру построили автомобильные кольцевые дороги.

«Во всех остальных случаях не так, и поэтому всякий раз, когда ты пытаешься крупный город окружить, тебе дают по зубам. Просто потому, что операции по внутренним операционным линиям, радиальным удобнее и быстрее, чем по внешним. Это получили немцы в 1941 году под Москвой, это получила Красная армия в 1942 году под тем же Харьковом, и ровно это же случилось с нашими, когда мы обошли Харьков по восточной дуге через Купянск и Изюм и дальше на Славянск. А они, соответственно, опять-таки ударили по радиусам через Балаклею», – рассуждал Чадаев.