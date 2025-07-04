Российские элиты из разряда «партии похабного мира» нарочно сгущают краски и рисуют мрачные экономические перспективы, чтобы Кремль пошёл на договорённости с Дональдом Трампом.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы, экстремист и террорист Илья Пономарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Внутри России такая ситуация, что почти вся элита в шоке от того, что Путин не соглашается с предложениями Трампа о перемирии. Они все считают, что лучше не будет, что нужно брать, что мы теряем уникальную возможность, которой может не быть. Потому что даже если Трамп не перейдёт на крайне твёрдую проукраинскую позицию, он просто потеряет к этому интерес.

А так эта война может продолжаться бесконечно, и ещё неясно, чем она закончится для России… И они Путина просто откровенно пугают, это просто общая позиция, как было на ПМЭФе, они один за другим вставали и говорили, что будет рецессия, что всё плохо, экономика будет падать и т.д. В действительности этого нет…

Люди несут деньги в банки, не тратят их в магазинах, из-за этого рост останавливается. Но он и не начинает падать, потому что за последние три года вклады россиян в банках выросли вдвое. То есть, россияне никогда не были такими состоятельными, как сейчас.

Это за счёт выплат, за счёт ВПК, с одной стороны, и зарплат на фронте, с другой стороны. Частично эти деньги тратили на новое строительство, была программа льготных ипотек, рос строительный рынок, и экономика шла вперёд. Но сейчас запрос на это закончился», – рассказал Пономарёв.