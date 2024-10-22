«Лишь бы Путин согласился»: Арестович поддержал раздел Украины

Анатолий Лапин.  
22.10.2024 09:57
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


Для Украины лучшим выходом из текущей ситуации будет раздел страны по примеру ГДР и ФРГ, чтобы подконтрольная Киеву часть могла вступить в НАТО.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Украины лучшим выходом из текущей ситуации будет раздел страны по примеру ГДР и...

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«Я – первый сторонник, если мы разменяемся по немецкому варианту, когда оккупированные остаются оккупированными, а западная часть Украины, центральная – та, которая подконтрольна, вступит в НАТО. Об этом вообще можно только мечтать, если Путин согласится. В принципе, зная настроения в Кремле до некоторой степени, Путин может и на это согласиться, потому что он очень хочет окончить войну, что бы там ни рассказывали, как он хочет дойти до Львова.

И все это знают, и все идет к миру, но здесь набор какой? Я не верю в набор соглашений. Это может быть одним из вопросов, но, поверьте, вопросы экономики Германии и конкурентоспособности куда важнее, чем вопросы вступления Украины в НАТО гипотетического и так далее. Поэтому никто всерьез здесь не говорит об Украине в НАТО – это мифологическая сказка, красивая, в которую люди горазды верить», – заявил Арестович.

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