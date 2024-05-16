Лишь бы сохраняла кусок границы с Россией – Запад устроят любые потери Украины

Коллективный Запад устроят любые территориальные потери Украины, лишь бы оставалась общая граница с Россией – как источник постоянного напряжения. Партизанские формирования, к тому же, будут дешевле обходится общему кошельку Евросоюза.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал политолог Сергей Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там помимо Харькова всё-таки территория ещё присутствует. Поэтому, опять же, на Западе видят Украину не как надёжную боевую мощь. В идеале они вообще готовы рассматривать создание из неё таких партизанских радикальных формирований, которые бы действовали по аналогии с нацистскими формированиями времен окончания Второй мировой. В этом плане Украина нужна как источник ущерба для России, поэтому, ну, потеряют Харьков, но будут дальше наносить ущерб, какой смогут. Ну Одессу потеряют, потеряют Днепропетровск, будут терять и дальше – Запад это будет устраивать, и пока будет возможность спонсировать, они будут это делать», – уверен эксперт.

По его словам, страны ЕС стараются выбить для себя какие-то более мягкие условия в рамках коллективного спонсирования.

«Кто же хочет из собственного кармана оказывать финансовую поддержку Украине с четким пониманием того, что значительная доля этих средств, скорее всего, осядет по карманам киевских чиновников? Точное соотношение не известно, но важно понимать: чем честнее себя поведёт европейский чиновник, тем больше достанется украинскому чиновнику, и это один фактор из множества», – подчеркнул Мельничук.

«Во-вторых, что такое Украина? Вот, сейчас на Украине есть президент Зеленский. Кто знает, быть может, через какое-то время будет второй президент параллельный, может и третий. Что есть Украина в контексте международных отношений – нам понятно сейчас, и позиция нынешней Украины вроде бы как понятна. Однако, что из себя будет представлять Украина, условно говоря, через год, сказать с уверенностью трудно», – добавил эксперт.