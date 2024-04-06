«Лишь бы устоять в этом году»: в Киеве напрочь пропала «переможная» бравада

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия в состоянии развернуть широкомасштабное наступление уже через месяц – два. Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает украинский военный аналитик, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

«Способна ли Россия осуществить наступление летом, как об этом сообщил президент Владимир Зеленский? Да, способна. Но если наступление возможно, то оно будет осуществляться на одном-двух направлениях, участках фронта. Противник действительно нащупывает наиболее слабые места. Если говорить о стратегических возможностях, то для преступного режима Кремля важно сейчас завершить ситуацию в отношении Донецкой и Луганской областей. Поэтому, по моему мнению, стоит ожидать давление, связанное с окончательным захватом именно этих областей», – сказал Бадрак «Газете по-украински».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

При этом не исключает, что если ВС РФ нащупают слабое место на Запорожском или Харьковском направлении, то обязательно такой возможностью воспользуются.

«На сегодняшний день также можем говорить о необходимости украинской армии просто устоять в 2024 году и готовиться к 2025-му, когда могут быть совсем другие сценарии», – добавил эксперт.

По его словам, реализовать сценарий занятия Харькова, Днепропетровска или Запорожья «по крайней мере, частично до осени 2024 года, русские будут неспособны».