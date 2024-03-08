«Лишь бы все шли в окопы»: Запад поощряет репрессии и убийства инакомыслящих Зе-властью – беглый «активист» Майдана

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Страны западного блока одобряют устроенную бандеровцами охоту за людьми и травлю неугодных, потому что это позволяет набрать новое мясо для антироссийского фронта.

Об этом в своём видеоблоге сообщил переехавший в США «активист» Майдана Ростислав Шапошников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если ты живёшь на Украине, и если у тебя нет суперкрыши, которая может тебя покрыть – например, нет знакомого посла США – то у тебя нет никаких шансов критиковать правительство. Тебя закроют в тюрьму, ты можешь исчезнуть – или поедешь на фронт. Но нет никаких вариантов для простого независимого человека на Украине критиковать правительство – его просто уберут», – возмутился Шапошников.

Он подчеркнул, что западные государства только одобряют устроенный нацистами беспредел.

«Но почему международные инстанции, государства Европы, Канада и США – не высказывают возмущение за преследование людей на Украине за политическую позицию, нарушение принципов свободы слова, фабрикации уголовных дел? Потому что они все рассматривают Украину как пушечное мясо. По их мнению, зачем украинцам свобода слова, если так или иначе они все будут мобилизованы на фронт как пушечное мясо. Если же вы будете критиковать Зеленского и Ермака, рассказывать о коррупции, то это будет демотивировать людей идти на фронт. А зачем западным государствам, чтобы украинцы демотивировались идти на фронт. Соответственно, для них в этом нет никакого нарушения и основания для высказывания возражения. Украинцев, к сожалению, просто списали, как бы ни тяжело это было говорить», – подытожил майданщик.