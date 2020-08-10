Лишь официальный отказ от Донбасса и Крыма может спасти Украину

10.08.2020, Москва, Владимир Гладков

России пора определиться, что делать с Украиной и Донбассом, потому что нынешний Киев полностью подконтролен Западу и абсолютно недоговороспособен.

Об этом интервью новостному агентству «Антифашист» рассказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Время Минских договорённостей не ушло, а если ушло, то Донбасс должен уже прийти к России. Россия сегодня должна определиться, если вы хотите моё мнение знать. Потому что с нынешним украинским руководством Донбассу не договориться. Всегда будет кто-то виноват, и всё это провоцирует непосредственно украинская власть, так как она сегодня направлена на европейскую интеграцию и американскую в НАТО.

В НАТО их не пустят, американцы и дальше будут использовать Украину в качестве биты против России, и воздействие какое-то должно быть у них. А какое может быть воздействие? Проект антироссийский, проект раскола, навязываний всяческих, и Донбасс с этим не согласился», – отметил Журавко.

Он подчеркнул, что Киев должен отпустить Крым и Донбасс, которые уже не вернутся, и тогда у Украины есть шанс сохраниться хотя-бы в нынешних границах – иначе эта страна развалится.

«Ну а если так уже произошло, что потеряли Крым и Донбасс, то оставьте их в покое, не трогайте, и пытайтесь найти методы, чтобы хотя бы сосуществовать… Я думаю, что если все алгоритмы отработать правильно и привести во власть не аферистов, то ту Украину, которая сегодня есть, в тех границах, можно спасти. Но без Донбасса и без Крыма.

Там народ уже определился, нельзя отбирать у народа то, за что он проголосовал. Не Донбасс пришёл во Львов и не Крым напал на Херсонскую область, а пришли такие же сограждане только с другим мнением расстреливать народ, сжигать. Западная Украина пришла, но в лице рагулей, нацистов, а воспользовались всем этим подонки, такие как Порошенко, Турчинов, и направили войска расстреливать Донбасс, создали сами границу с ними, перекрыли. Так кто же в этом виноват?

Украину разорвёт на клочья. И появится тот же самый исторический фундамент, который был при царе, когда была Малороссия, Новороссия, Киев отдельно, когда Одесса входила в Российскую империю. Мы вернёмся в прошлое, история – это спираль. Но Украину разорвёт, и последствия этого будут колоссальными. И для России тоже.

Я хочу сказать, что если бы Россия хотела разорвать Украину, она бы её разорвала ещё в 2014 году. И никакие европейцы ничего бы не получили. И по самую Польшу уже была бы Россия, ну отвалился бы кусок в виде Галичины только, но и они потом бы обратно просились, это бы всё повторялось. России это не выгодно.

Я как думающий человек понимаю всё, что могло бы тогда произойти. Но Россия на этот шаг не пошла. Но сегодня говорить о том, что Россия не должна ничего делать – это неправильно. Потому что наступление идёт на Россию, посмотрите, что делается в Белоруссии, в Украине, всё больше и больше сжимается кольцо вокруг России, и от этого пострадают все», – резюмировал экс-депутат.