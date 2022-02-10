Лишь за один год Украина потеряла полмиллиона штатных работников

Новости Украины

Только за первый год пандемии численность штатных работников в Украине сократилась на полмиллиона, из-за чего Пенсионный фонд страны столкнулся с колоссальными проблемами.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последние два года пандемии идет недопоступление. У нас сократилась численность штатных работников. За 2020 год, первый год пандемии, мы потеряли практически полмиллиона штатных работников. Это очень большие потери для Пенсионного фонда и для всех фондов социального страхования. Мы уже привыкли что у нас все напряженно и неблагополучно, но последние 2-3 месяца, с ноября мы живем в таком стрессе по поводу войны, переворотов и бог знает чего. Удивительно как еще не уехало полстраны. Это же невозможно – я не знаю, как потом спят люди, которые смотрят новости. Это кошмар какой-то – как можно нормально работать, строить планы на пенсию и как можно говорить о внедрении накопительных пенсий если у вас на повестке война?», – отметила демограф.

По ее словам, этот год будет очень тяжелым для Пенсионного фонда, поскольку даже без жесткого локдауна будет спад деятельности.

«Все равно люди будут меньше работать и меньше зарабатывать. И внешних стимулов со стороны государства к повышению зарплат и занятости не будет, потому что мы видим, что минимальная зарплата практически заморожена – весь год она будет 6,5 тысяч. Она будет пересмотрена только с декабря и станет 6 700. Это значит, что она заморожена», – резюмировала Ткаченко.