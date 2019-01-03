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03.01.2019, Киев, Игорь Петров
 
Война, Выборы, Мнение, Политика, Украина
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Лишать людей права голоса нельзя, но если надо, то можно – экс-комбат “Айдара”

Решение ЦИК Украины закрыть избирательные участки в России было правильным, потому что Украина находится в состоянии войны.

Об этом в эфире принадлежащего нардепу Евгению Мураеву телеканала НАШ заявил нардеп и бывший командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лишать права голоса мы не имеем права. Но есть закон об обороне. Мы находимся в условиях войны. В условиях войны, по моему мнению, не могут проводиться выборы, и граждане могут ограничиваться в своих правах. Поэтому в целях национальной безопасности это было сделано. Хотя это должен был сделать не ЦИК, а президент, введя военное положение», – сказал он.

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