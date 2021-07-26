Лишение украинского гражданства обладателей паспортов РФ – это выстрел Киева себе в ногу

26.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Своими безответственными инициативами украинское правительство и политикум делают всё, чтобы отталкивать своих граждан в сторону России, которая, в свою очередь, должна воспользоваться моментом и максимально ускорить выдачу паспортов РФ соотечественникам на Украине.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в субботу, 24 июля в Верховную раду поступил законопроект «о внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины» относительно автоматической утраты гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданства государства-агрессора – Российской Федерации». На данный момент пояснительная записка к новому законопроекту отсутствует, текст также пока не обнародовали.

«Мы говорим: миллион жителей Украины приняли наше гражданство! Это за минусом граждан Донбасса сколько, триста тысяч? Это из трёх миллионов украинцев, которые только здесь живут, и из двадцати с лишним миллионов, которые там живут? Это ноль целых, чего-то десятых? Это ничего, это пусто!», – заявил военный эксперт Семён Багдасаров. «Сейчас, когда этот закон будет принят в Раде, а он будет принят, надо всячески форсировать, чтобы как можно больше жителей Юго-Востока Украины принимали гражданство России! Это будет отчуждать их от киевского режима, и делать ближе к нам. Надо действовать, дальше мы ждать не можем», – призвал эксперт.

В свою очередь украинский политолог Василий Вакаров также отметил, что инициатива составителей законопроекта будет только отталкивать граждан Украины к России.

«Когда Россия приняла революционный шаг – законодательство, со 2 июля основанием для получения российского гражданства является лишь то, что ты есть гражданин Украины. Не надо больше никаких документов, доказательств и так далее. Это – революция, она произошла, я не знаю, как вы это сделали, но я вижу реакцию, как это произошло. Поэтому ответная реакция парламента Украины на то, что давайте теперь мы запретим гражданство Украины тем гражданам, которые добровольно станут гражданами РФ. Смешно – по одной простой причине. Потому что если нас атакует государство российское и хочет у нас забрать граждан Украины, то мы должны предложить какую-то альтернативу российскому государству и сказать: граждане России, получайте гражданство Украины! А не запрещать нам быть гражданами Украины. То есть, это какой-то нонсенс», – возмутился Вакаров.

Законопроект прокомментировал также представитель ЛНР на переговорах с Украиной Родион Мирошник.

«Проект о лишении украинского гражданства only для жителей Донбасса, в ту же корзинку Зеленского, где уже есть проект о создании лагерей для интернированных и проект о переходном правосудии. На корзинке надпись «набор самого приверженного Минским соглашениям», – написал Мирошник в своём блоге.