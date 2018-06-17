17.06.2018, Киев, Елена Острякова

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Лишенный гражданства украинский депутат рассказал о планах Сороса и Ротшильдов

Спонсоры Демократической партии США – Джордж Сорос и финансово-торговый дом Ротшильдов с 2012 года пытаются получить доступ к украинским газотранспортной системе и черноземам.

Об этом в эфире украинского телеканала ZIK заявил экс-депутат Верховной рады Андрей Артеменко, лишенный гражданства Украины указом Петра Порошенко и ныне скрывающийся в США.

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«Они пытались договориться с господином Януковичем создать так называемый международный консорциум по использованию нашей газотранспортной системы. Конечно, они намеревались заработать очень большие деньги на этом. Они хотели купить право пользования ГТС за 2,5 млрд долларов. Я видел бизнес-план по которому они собирались передать нашу ГТС через IPO за 50 млрд долларов. Это была исключительно коммерческая операция», – сказал Артеменко.

Другой целью демократов на Украине, по его словам, являются черноземы.

«Я понимаю, почему пан Сорос сейчас вкладывает такие большие деньги и в украинский политикум, и в украинский бизнес, и в украинские черноземы. Потому что черноземы – единственная вещь, которая у нас осталась после приватизации. Именно на украинские земли нацелены демократы, которые поддерживали Януковича. Но не договорились с ним и поняли, что нужно менять власть в стране. И с использованием украинского народа и наших патриотических чувств случилось то, что случилось», – сказал Артеменко.