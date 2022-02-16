Лишить Россию членства в Совбезе ООН! – с трибуны Верховной рады Москве грозят карами

Украина должна выйти из «Минских соглашений» и добиться лишения России членства в Совбезе ООН.

Об этом с трибуны Верховной рады заявила львовская националистка и однопартиец экс-президента Петра Порошенко София Федына, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Федыны, для Украины сейчас сложились идеальные дипломатические условия, чтобы требовать всего этого, включая западные санкции против России и блокировку «Северного потока-2».

«Есть чрезвычайный шанс для Украины, в частности, для украинской дипломатии. Чтобы иметь возможность, наконец-то, в этом мире закрепить правильные маркеры и избавиться от этих неполноценных переговоров и позиций, что Украина что-то там должна согласовывать или договариваться с московской федерацией.

Потому что, на самом деле, московская федерация – это агрессор, московская федерация – это не страна-переговорщик и не страна-миротворец. Это страна-террорист, которая в 14-м году уничтожила мировую систему безопасности, установленная после Второй мировой войны. Это страна, которая нарушила большинство международных договоров и базовых соглашений относительно прав человека…

Московскую федерацию нужно наказывать за преступления против украинской государственности, против всего демократического цивилизованного мира.

И сегодня, вместо того, чтобы осуждать наших партнеров, Украина вместе с нашими коллегами должна активно поднимать вопрос лишения Московии членства и права вето в Совете безопасности ООН, вопрос миротворческого контингента ООН, который должен быть введен на территорию ОРДЛО, вопрос воздушного защитного зонтика над Украиной против московской агрессии, вопрос недопущения работы «Северного потока-2» как элемента гибридной войны московской федерации против Украины, вопрос опасности Крыма и московской угрозы в черноморском бассейне, наложения санкций на всех депутатов Госдумы, которые проголосовали за признание так называемых сепаратистских республик», – заявила Федына.