Лишить Украину выхода к морю становится стратегической задачей России – Горбачёв

Украина взяла на вооружение тактику поведения Германии в военных конфликтах на море – все корабли являются законными целями. И если страна официально объявляет Черное море зоной своего военного влияния, никому так и не объявив войны, нужно ее лишить выхода к Черному морю.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан I ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я так понимаю, украинская сторона идет по стопам Германии, считая любую цель военной в условиях нынешнего конфликта. Причем, что самое интересное, украинцы – они же войны России не объявляли, и в данном случае все действия, которые связаны были с поставкой мин, 370 – в северо-западной части Черного моря и 50 – в Азовском море, должны были получить оценку мирового сообщества. В мирное время значительная часть акватории моря, где проходят международные, в том числе, маршруты и фарватеры, оказалась насыщена минной опасностью – реакции не было никакой» – подчеркнул он.

«То же самое и сейчас – объявление всего и вся военной целью атаки на гражданские суда, как на танкер «Сиг», например, и это как раз подтверждает то, что Украина не приемлет никаких норм и правил, ведет себя абсолютно безответственно, а отвечать придется, и это как раз свидетельствует о том, что нам нужно действовать «по-взрослому» – соответствующим образом реагировать, широкомасштабно, наступательно, эффективно, перманентно и по нарастающей. И желательно как в сталинское время – малой кровью и на чужой территории», – считает Горбачёв.

Лишить Украину выхода к морю остается стратегической задачей и гарантией безопасности судоходства в Азовском и Черном морях.

«Последние заявления некоторых наших высокопоставленных политиков меня удивляют, когда говорят о том, что все надо ограничить только теми новыми субъектами федерации, в их границах, которые уже вошли в Россию. То есть, предполагая, что часть Николаевской области и Одесская так и будут иметь выход к Черному морю? Я вот подобного рода заявлений, которые тиражируются нашими СМИ, и многие эксперты поддерживают подобного рода мнения, не понимаю. Украину нужно лишить выхода к морю, чтобы предотвращать и не дать возможности в принципе наносить подобного рода удары ни по Крымскому мосту, ни по другим объектам, в том числе танкерам», – уверен эксперт.

«Та же атака на Новороссийск – это же не просто целью была атака нашего большого десантного корабля, который занимался там, по сути, дозорной деятельностью… это было стремление ударить по КТК, по нашим системам, которые занимаются перекачкой, экспортом, загрузкой танкеров нефтью и так далее. Украина, по сути, она по лекалам немецкого флота действует, не ограничивая себя ничем. Ну раз они таким образом поступают – надо как, опять же, как в том фильме: если враг не сдается, значит его надо мочить», – заключил Горбачёв.