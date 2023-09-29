Лишившись халявы, укробеженцы начали массовый исход из Польши
Лишившись дармовых выплат и надежды на халявную пенсию, украинские беженцы начали массово бежать из Польши в другие европейские страны.
Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил польский экс-министр труда Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Польше если человек проработает легально один день, и от этого легального трудоустройства внесёт взнос, то от этого получает право на пенсию. И, кроме того, есть пенсия, которая выплачивается всем равно.
В будущем это может привести к серьёзным экономическим последствиям для Польши. И поэтому хотят поменять это таким образом, чтобы проработать приходилось пять лет. Пять лет проработал – и тогда получаешь право на минимальную пенсию. Такой подход», – сказал Кульпа.
Экс-министр подчеркнул, что украинским беженцам такие тенденции сильно не понравились.
«Это воспринялось как ограничение прав беженцев, и Польша с точки зрения привлекательности стала непривлекательной. Поэтому беженцы из Украины переезжают в другие страны.
Я бы сказал, сейчас в Польше осталось не больше пятидесяти процентов тех беженцев, которые были ещё год тому назад», – подытожил он.
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