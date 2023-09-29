Лишившись халявы, укробеженцы начали массовый исход из Польши

Вадим Москаленко.  
29.09.2023 23:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 525
 
Дзен, Польша, Украина, Эмиграция


Лишившись дармовых выплат и надежды на халявную пенсию, украинские беженцы начали массово бежать из Польши в другие европейские страны.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил польский экс-министр труда Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Лишившись дармовых выплат и надежды на халявную пенсию, украинские беженцы начали массово бежать из...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«В Польше если человек проработает легально один день, и от этого легального трудоустройства внесёт взнос, то от этого получает право на пенсию. И, кроме того, есть пенсия, которая выплачивается всем равно.

В будущем это может привести к серьёзным экономическим последствиям для Польши. И поэтому хотят поменять это таким образом, чтобы проработать приходилось пять лет. Пять лет проработал – и тогда получаешь право на минимальную пенсию. Такой подход», – сказал Кульпа.

Экс-министр подчеркнул, что украинским беженцам такие тенденции сильно не понравились.

«Это воспринялось как ограничение прав беженцев, и Польша с точки зрения привлекательности стала непривлекательной. Поэтому беженцы из Украины переезжают в другие страны.

Я бы сказал, сейчас в Польше осталось не больше пятидесяти процентов тех беженцев, которые были ещё год тому назад», – подытожил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть