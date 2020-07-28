Лишённая мужа домохозяйка Тихановская сдалась на милость ушлым технологам

28.07.2020, Минск, Артем Агафонов

Светлана Тихановская – самая парадоксальная фигура современной белорусской политики. Человек абсолютно случайный, обычная домохозяйка, ввязавшаяся в президентскую гонку вместо снятого мужа, но при этом самый популярный кандидат.

И власть, и националисты называют ее ставленницей Москвы, ее муж появился на «Миротворце», но при этом ядро ее избирательного штаба состоит как раз из националистов. Таких противоречий у Тихановской – множество. И опубликованная сегодня предвыборная программа – еще одно такое противоречие, серьезно подрывающее доверие к ней, как к кандидату.

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Доверие подрывает даже не содержание программы, к нему есть вопросы, но об этом позже. Доверие подрывает сам факт публикации такой программы. Ведь не далее, как в четверг 23 июля та же Тихановская в интервью «Эхо Москвы» заявила, что в принципе не намерена создавать предвыборную программу.

«Программы, какой люди ее понимают, у меня и не будет. Я не буду освещать то, как вижу изменения в разных сферах нашей жизни: политической, экономической, изменения в сфере медицины. У меня программа одна: за полгода провести новые честные выборы, в которых достойные кандидаты в президенты со своими программами смогут претендовать на пост президента Республики Беларусь», – вот дословно то, что она сказала.

Выступая по белорусскому радио, она говорила, что управлять страной будут те же чиновники, что и сейчас, кроме виновных в серьезных нарушениях закона.

В принципе, вырисовывался даже не самый худший вариант – люди голосуют от безысходности за случайного человека, не политика. Случайный человек это осознает и, по минимуму вмешиваясь в политику, сосредотачивается на проведении честных выборов, после которых спокойно передает пост настоящему народному избраннику, который потом и рулит страной в том направлении, за которое проголосуют люди. Умом понимаешь, что в реальной жизни такого не случается, но усталость от закидонов «Бацьки» такова, что многие верят.

И только они поверили, как Тихановская выложила текст, попросту перечеркивающий то, что было сказано раньше. Мало того, что этот текст назывался «Программа кандидата в президенты», так из него следовало то, что рулить Светлана или те, кто за ней стоит, собираются очень даже всерьез.

И за полгода, которые, если верить Тихановской, она сама себе отвела, ее команда планирует серьезную перекройку белорусских порядков, на которую не то, что полгода, пяти лет полноценного президентского срока даже при сохранении «царских» полномочий, которые обеспечил себе Лукашенко.

И в этой программе, вопреки обещаниям, она освещает не только то, как видит изменения в политике, экономике и медицине, но и предлагает реформы по множеству направлений, начиная от конституционной и местного самоуправления и заканчивая образованием, градостроительством и системой ЖКХ.

Что касается содержания самой программы – она противоречива, как сама Тихановская. Там есть и здравые мысли, есть наивные, есть популизм, есть несостыковки и незнание законодательства, есть реверансы в сторону националистов – все вперемешку. В целом – на крепкую тройку с плюсом, но и это неплохо для нынешней избирательной кампании в Белоруссии.

Тихановская сейчас действительно популярна, собирает рекордные для белорусской оппозиции митинги. Но в реальности она, как не была настоящим политиком, так и не стала им. Есть несчастная женщина, у которой власть отняла мужа и которая, очертя голову, бросилась в политику, в которой особо и не разбиралась.

Она не хочет в политику, она, по собственному признанию, хочет снова стать домохозяйкой и жарить котлеты. Тихановскую можно уважать, ей можно сочувствовать, но доверять ей будущее страны можно разве что от безысходности. Именно потому, что она – не политик.

Светлана – продукт политтехнологий, а не самостоятельный игрок. Она не формулирует собственную повестку, а озвучивает то, что ей дает избирательный штаб. А там – сплошные националисты и либералы.

И этот избирательный штаб, похоже сам не имеет собственной стратегии и зачастую действует рефлекторно. Отсюда и шараханья кандидатки.