Лишние люди. Безумная соратница Зеленского призвала зарубежных украинцев сдавать свои паспорта

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Скандальная украинская депутатка Марьяна Безуглая подтвердила, что у Незалежной много «лишних» граждан, и если несколько сотен тысяч или даже миллион из них откажутся от гражданства, у Зеленского горевать не будут.

Выступая в эфире киевского Общественного ТВ и отвечая на вопрос о том, что делать с украинскими военнообязанными мужчинами, которые живут за границей и не становятся на воинский учет, она прямо заявила, что «Пусть сдают украинские паспорта и берут другие».

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Безуглую не остановили даже робкие возражения коллеги по Раде из фраеции “Голос” Юлии Клименко, обьяснившей, как работает нынешний механизм: «Если человек не станет там, за границей, на учет, не обновит свои данные и не приедет на Украину, его обьявляют в розыск и после этого открывается уголовное дело».

«Вы согласны потерять 11 миллионов человек»? – спрашивают Безуглую в студии.

«А они наши?» – парирует она.

Безуглую не убедила даже ссылка на то, что заграничные украинцы десятилетиями снабжали свою родину валютой, высылая своим семьям миллиарды долларов и евро и поддерживая, таким образом, на паву украинскую экономику.

«Да, они наши! Это наши граждане! Марьяна, 20 лет они отсылали Украине 18 миллиардов долларов ежегодно. наши гастарбайтеры, которые кормили вас в том числе налогами! Потому что эти люди не вывозили свои семьи, а присылали сюда деньги! 18 миллиардов – это в десять раз больше, чем то, что дают международные организации», – заявила Клименко.