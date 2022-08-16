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Новости Украины

Лисичанск, Северодонецк и Рубежное – достаточно крупная городская агломерация на север от Луганска. В 2014 году жители этих городов массово поддержали Русскую весну и пошли в ополчение. К сожалению, тогда города не удалось удержать и на долгие восемь лет они оказались под властью киевской хунты.

Летом 2022 года бои за Лисичанск и Северодонецк были особенно тяжелыми. Сторонники Украины ненавидели жителей и сами города, считая их «сепарскими». Поэтому не стеснялись лупить по домам, даже еще не уйдя из города.

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По словам местных, украинские боевики часто хватали на улицах прохожих, и эти люди исчезали бесследно. То ли украинцы подозревали их в шпионаже, то ли просто скопом считали всех местных «сепарами».

Все административные здания – полиция, суд, администрация – были заминированы украинцами. Заминировано было водо- и электроснабжение. Гражданские и коммунальные автомобили отнимались у жителей, расстреливались и стягивались на перекрестки, где должны были, по замыслу украинских боевиков служить баррикадами для уличных боев.

Уличных боев в Лисичанске не случилось. Украинцы бежали. Постреляли они на улицах только через речку, в Северодонецке. Уходя, украинские боевики прямой наводкой лупили по домам без разбора. Стреляли по храмам и церквям – их развалины зияют дырами.

Прямо в центре завалена вышка-ретранслятор мобильной связи. Оба города, да и расположенный несколько севернее город Рубежное, были превращены в руины.

Но для жителей города, и для многих воинов ЛНР, которые родом отсюда, Лисичанск, Северодонецк и Рубежное остались их родиной.

И сегодня города возрождаются, как феникс из пепла. Местные жители сформировали новые администрации, а молодежь объединилась в волонтерские центры.

Большую помощь оказывает Россия. В частности, тому же Лисичанску переданы современные автомобили-водовозы, на которых волонтеры ежедневно развозят питьевую воду по районам города. МЧС ЛНР на своих машинах развозит техническую воду и обеспечивает работу генераторов, от которых жители заряжают мобильные телефоны – ежедневно у городского отдела МЧС можно увидеть толпу гражданских возле целой сети удлинителей и блоков питания.

Администрация и коммунальные службы составляют списки квартир и домов, подлежащих ремонту, и тех граждан, жилье которых не поддается восстановлению, чтобы предоставить им новое. Интересно, кстати, что, несмотря на очень некомфортные бытовые условия на данный момент, эвакуировавшиеся жители стремятся вернуться домой и готовы платить за это значительные суммы.

Украинская власть восемь лет запугивала жителей, а потом, под различными угрозами, организовала эвакуацию, вывезя многих на контролируемую Киевом территорию. Но теперь эвакуанты связались с земляками, оставшимися на месте, и решили во что бы то ни стало вернуться.

Надо понимать, что попасть сегодня с украинской территории на освобожденную можно только через один пункт пропуска – Запорожье-Васильевка. Где выезжающие с Украины подвергаются придирчивой проверке со стороны украинских спецслужб. Украинским силовикам нужно платить взятку, мариноваться на жаре в автомобиле по нескольку дней. А потом еще и добираться из Запорожской области в ЛНР. Крюк неблизкий.

Электричества, воды и работы в городе пока нет. Тем не менее, лисичане возвращаются!

Как я уже писал, коммунального транспорта в городе тоже нет. До войны парк автобусов в городе составлял более 70 единиц. Сегодня автобусов – восемь. Пять из них предоставила Республика Татарстан, три – руководство Луганской республики. Они выходят на маршруты, чтобы оживить город.

Волонтеры составили список горожан. Каждый из них регулярно получает продуктовый паек – пайки привозят из России. Тем, кому трудно, продукты доставляют домой.

Но главная проблема – это мины. На сегодня Лисичанск, Северодонецк и Рубежное остаются самыми заминированными городами Европы. На минах, к сожалению, подрываются гражданские и сотрудники коммунальных служб. Сотрудники полиции, МЧС и военные постоянно обследуют на предмет минирования все объекты.

Экологией освобожденные города тоже похвалиться не могут – украинские вояки расстреливали цистерны с аммиаком, резервуары с азотом. Целенаправленно жгли лес и взрывали водопровод. Так что обстрелы Запорожской АЭС, которыми сейчас занимается Украина – это лишь продолжение террористической политики.

И без ядерной опасности Украина будет превращать оставленную ею территорию в выжженную землю и территорию экологического бедствия и гуманитарной катастрофы.

И это в который раз подтверждает необходимость продолжения Спецоперации до полной победы.