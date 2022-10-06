Лисичанск укропам не по зубам

Новости Украины

Киевский так называемый глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что украинская власть не позволит жителям Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и Сватова «остаться в собственных городах». Если украинцы возьмут эти города, конечно. Но зная ситуацию на месте – в Лисичанске и Кременной, можно обоснованно надеяться, что ни Лисичанск, ни Кременную «укропам» не сдадут.

Любое наступление приводит, кроме чисто военного, к пропагандистским эффекту. Мол, если армия наступает, значит, она сильнее. После взятия Лимана украинцы стараются максимально развить этот эффект. Лиман – развилка, с которой удобно заходить на территории Луганской республики – на север в Сватово, или на восток – попытаться отрезать Лисичанско-Северодонецкую агломерацию. Этим и запугивает нас сегодня украинская пропаганда.

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Однако, на пути украинского наступления находится населённый пункт с очень подходящим для обороны названием «Кременная». Именно сюда отошли защищавшие Лиман войска и были здесь укреплены свежими силами. Здесь находятся переформированные и усиленные подразделения, отошедшие из Изюма и Балаклеи. Позиции здесь у наших нормальные, все, что нужно – пристреляно. И, самое главное, этот район находится в фокусе внимания и военного командования, и гражданского руководства. Бойцы не чувствуют себя здесь «брошенными».

Стоит отметить, что после взятия Лимана, на Луганском направлении украинцы во многом утратили наступательный порыв. Укропы не стали ломиться лбом в Кременную (это на север от Лисичанска), а попытались обойти с юга и забрать небольшие посёлки вплоть до территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (он находится не в самом городе, а на запад от него). Если бы у них получилось блокировать Лисичанск с Запада и оседлать дорогу на Горское и Первомайск – то Лисичанск оказался бы в окружении, ведь мосты через Северский Донец в сторону соседнего Северодонецка разрушены.

Именно с этой целью ВСУ пытаются применить на подходах к Лисичанску с запада свою излюбленную тактику «жабьих прыжков». Они пытаются «обжать» подходы к городу своими позициями, потихоньку занимая близлежащие поселки. Однако, вот сюрприз! Это у них не особо-то получается. Войсковые подразделения Российской армии и части Народной Милиции ЛНР (по сути и по закону это теперь одна армия), спецназу «Ахмат» и оперативно-боевому тактическому формированию МВД ЛНР удалось создать здесь активную эшелонированную оборону. И попытки врага зайти в села встречают отпор.

Населенные пункты, о взятии которых гордо отчитывались украинские формирования – Белогоровка, Волчеяровка, Спорное не взяты, а находятся в так называемой «серой зоне». Как говорят, «Спорное остается спорным». Жители оттуда эвакуированы, подходы к ним пристреляны. Жители Лисичанска практически ежедневно слышат работу артиллерии. В основном, нашей, по врагу. То есть – «выходы». К сожалению, иногда бывают и прилеты. Когда украинцы лупят по городу, пытаясь деморализовать его защитников. Стремясь нащупать слабые стороны обороны, ВСУ регулярно засылает в район диверсионно-разведывательные группы. Однако с ними достаточно успешно борются подразделения росгвардии и полиции ЛНР.

Поэтому заявления некоторых телеграмм-каналов о том, что части ВСУ уже чуть ли не зашли в Лисичанск и ведут там уличные бои – совершенно не соответствуют действительности. Город живет обычной жизнью, его администрация под руководством героя ЛНР, полковника Андрея Скорого (на фото), не покладая рук трудится над восстановлением в городе мирной жизни и подготовкой жителей к зимнему отопительному сезону.