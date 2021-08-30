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30.08.2021 10:59 (Мск), Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Лисянский: «Вслед за ЛДНР РФ начнет паспортизацию Украины и Белоруссии»

Новости УкраиныСценарий выдачи российских паспортов жителям ЛНР и ДНР будет перенесен на Украину и Белоруссию....

Сценарий выдачи российских паспортов жителям ЛНР и ДНР будет перенесен на Украину и Белоруссию.

Об этом в интервью киевскому интерент-изданию «Апостроф» заявил основатель существующей на западные гранты «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.

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«Сейчас я хочу сосредоточить внимание на том, что уже зарегистрирован законопроект в Госдуме РФ Константином Затулиным, предусматривающий, что хотят паспортизовать таким образом, как в ОРДЛО, паспортами Российской Федерации граждан Украины и Беларуси. Это они будут делать через заробитчан. В законе прописано, что для того, чтобы получать российский паспорт, не обязательно отказываться от украинского или белорусского. Вы понимаете, что эту мину замедленного действия они не только на ОРДЛО будут переносить, но и распространять по Беларуси и Украине», – считает Лисянский.

Он считает такой сценарий крайне негативным для Украины.

«На сегодняшний день политологи из Российской Федерации говорят, что изменился концепт. Если раньше Путин был «собирателем земель русских», то теперь он «воссоединитель русского народа». Если мы вспомним проект «Русская весна» в 2014 году, то увидим, что там они действовали через облсоветы. То есть облсоветы призывали к Путину – те же Луганск, Донецк, «введи войска». А теперь они хотят это делать через ячейки граждан РФ на территориях постсоветского мира», – опасается собеседник издания.

«Таким образом они будут паспортизовать Украину, Беларусь и др. Затем будут делать провокации, говорить, что наших людей там унижают, нарушают их права, поэтому мы вынуждены их защищать. Конечно, это мина замедленного действия и для Украины, и для Беларуси. Для Украины это двойная мина, так как уже есть около 700 тысяч паспортов на оккупированной части Луганской и Донецкой областей. Есть огромное количество этих паспортов в Крыму. И теперь они хотят эти паспорта раздавать в Украине. СНБО должен поставить этот вопрос на повестку дня и срочно его решить», – призывает Лисянский.

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