Литовская марионетка Тихановская передумала давать гарантии Лукашенко

17.09.2020, Москва, Елена Острякова

Бежавшая в Литву бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская продолжает по указке западных кураторов делать противоречивые заявления.

В среду было опубликовано ее интервью украинскому изданию «Левый берег», в котором она пообещала гарантии безопасности действующему президенту Белоруссии «и даже больше». Но уже к вечеру Тихановская передумала.

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В интервью украинской редакции радио «Голос Америки» она сообщила, что «точка невозврата уже пройдена», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы все видели избиения и задержания. Мы слышали заявление Лукашенко: давайте, перевернем эту страницу. Возможно, он читает какую-то свою страницу. Белорусский народ, эту страницу не перевернет, она будет титульной», – пафосно проговорила Тихановская очевидно заранее подготовленную фразу.

По ее словам, лучшим выходом из кризиса будет отставка Лукашенко и «новые честные выборы». Ведущая Мирослава Гонгадзе поинтересовалась, будут ли привлечены к ответственности «виновные в избиениях».

«Все люди, которые были причастны к массовым избиениям и пыткам после 9 августа, конечно, должны будут привлечены к закону, к справедливому суду», – ответила Тихановская.

Гонгадзе пришлось уточнить, имеет ли она ввиду и Александра Лукашенко.

«В том числе», – сказала Тихановская с глубоким вздохом.

Напомним, 14 сентября Тихановской также приходилось в течение одного дня «менять показания». Тогда она в интервью еще одному американскому изданию выразила уверенность, что президент РФ Владимир Путин занимает выжидательную позицию по отношению к Белоруссии. Но уже через несколько часов ей по указке кураторов пришлось грозить России разорвать все договоры, которые Кремль подпишет с Лукашенко.

Напомним, вчерашнее заявление Тихановской о гарантиях Лукашенко подверглись жесткой критике со стороны белорусских оппозиционеров.