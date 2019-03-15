Литовские русофобы затравили учителя истории до сердечного приступа

15.03.2019, Москва, Владимир Гладков

В Литве усиливается давление на русских, которых преследуют, затравливают, подвергают обысками и «профилактическим беседам».

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Вновь выражаем серьёзную обеспокоенность усилением мер давления в отношении русскоязычных жителей Литовской Республики в условиях подогреваемой Вильнюсом антироссийской истерики, показательного преследования и нагнетания атмосферы страха среди русскоязычного населения.

На этот раз ярлык «нелояльности» и «агента Кремля» пытаются наклеить на авторитетного общественного деятеля, председателя «Ассоциации учителей русских школ Литвы», учителя истории Элле Канайте. В результате организованного натравливания на неё местных СМИ и литовских спецслужб, учитель была просто доведена до сердечного приступа», – рассказала Захарова.

По её словам, такому остракизму под надуманными предлогами начинает подвергаться и русскоязычная молодёжь.

«Методы репрессивного давления в форме «профилактических бесед» и обысков без каких-либо оснований были применены недавно в отношении одного из участников прошедшей в Вильнюсе конференции российских соотечественников Павла Жевжикова», – добавила представитель МИД.

«Решительно осуждаем нарастающий в Литве полицейский произвол, развязанный в отношении русскоязычной общины в угоду внутриполитической конъюнктуры. Призываем профильные международные структуры обратить пристальное внимание на складывающуюся в этом европейском государстве более чем тревожную ситуацию с правами человека», – подчеркнула Мария Захарова.