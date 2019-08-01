Литовские власти дискриминируют белорусскую строительную фирму

01.08.2019, Москва, Елена Острякова

Литовские спецслужбы не допустили альянс каунасской компании KRS и ее белорусского партнера к дальнейшей борьбе за контракт на строительство 165-километрового газопровода между Литвой и Польшей.

Об этом сообщает издание TUT.BY, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Предложение KRS на тендер оказалось самым низким по стоимости (75 млн долларов), но из-за участия белорусов оно не соответствует критериям национальной безопасности.

Руководитель строительной компании KRS Дариюс Вилимас заявил, что белорусская компания была выбрана в качестве возможного партнера, потому что является одним из лучших строителей газопроводов на постсоветском пространстве.

Министерство иностранных дел Беларуси заявило протест, вызвав временного поверенного в делах Литвы,

«Аргументы, приведенные литовской стороной в обоснование принятого решения, являются откровенно недружественными и создают опасный прецедент политизации двустороннего взаимодействия в экономической сфере», — говорится в сообщении МИД.

Членом совета директоров ОАО «Белтрубопроводстрой» Александром Пугачевым заявлено, что «Беларусь всегда отстаивает свои компании, участвующие в международных проектах».

В задачу потенциального победителя торгов, который будет определен в течение августа этого года, входит сооружение газопровода протяженностью 165 километров и диаметром 700 миллиметров на литовской территории — от компрессорной станции Яуниунай в Ширвинтском районе до литовско-польской границы в Ладзияйском районе. Планируется начать строительство в октябре этого года и завершить к концу 2021 года. Заказчиками проекта являются газотранспортные компании Литвы и Польши — Amber Grid и Gaz-System.

Белорусская компания «Белтрубопроводстрой строила отвод газопровода к Вильнюсу еще в советские времена.