Литовский депутат объявил Украину неполноценно независимой

Украина до сих пор не является независимой от России страной.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил прибывший в Киев член парламента Литвы Эмануэлис Зингерис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Литовский политик также заявил, что эта независимость возможна лишь под «зонтиком НАТО».

«Мы заявляем, что мы стоим вместе до последнего момента, до того момента, пока Украина не будет независимой полностью. Мы будем бороться во всех возможных парламентских направлениях…

Мы выиграли борьбу в демократическом мире. Но не только путем голосования – мы будем бороться и военным, то есть, должны быть военные тут, наши браться и сестры…

Мы хотим заверить, что будем вместе с вами до самого конца. Мы выучили наши уроки 90-х, в 90-х мы снова стали независимы и поняли, что необходимо как можно быстрее стать под зонтик НАТО. Мы желаем вам стать членами НАТО как можно быстрее. Слава Украине», – закончил Зингерис речевкой украинских фашистов.