09.06.2019, Тракай, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Литва, Политика, Россия, Украина
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Литовский дипломат пообещал нести демократию в РФ и Белоруссию

Литва активно лоббирует не только вступление Украины с Грузией в НАТО и ЕС, но и также намерена помогать нести демократические изменения в Белоруссию и Россию.

Об этом в ходе либерального «VII Форума свободной России» заявил депутат литовского Сейма, экс-посол Литвы в США Жигимантас Павиленис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не верим Лукашенко – это никакой не гарант безопасности, это гарант аншлюса…Путин с такими губернаторами, как Лукашенко, просто создаёт новую Берлинскую стену от Калининграда со всякими ядерными штучками и новых ядерных реакторов, которые создаются с китайцами и Лукашенко в сорока километрах отсюда, до оккупации Украины и Грузии.

Это ему нужно, потому что он не хочет реформировать свою страну, демократия и реформы – это самая большая угроза его власти», – заявил литовский дипломат

«Мы будем защищать свою свободу и демократию, и будем делать всё, чтобы демократия и свобода как можно больше распространялась на Востоке.

Да, мы в Вильнюсе очень ждём вас, как можем помогаем, но мы также делаем всё, чтобы и Украина, и Молдова, и Грузия – я думаю, через 10 лет они станут членами ЕС и НАТО, мы для этого много работаем.

А Лукашенко сделал всё, чтобы пропустить все возможности пойти по европейскому пути, он на нуле, как зашёл во власть, так и держит очень крепко Беларусь на нулевой позиции.

Это очень выгодно Путину, но мы верим, может, мы последние оптимисты, что Россия может быть европейской, что Беларусь может быть европейской», – добавил Павиленис.

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