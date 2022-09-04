Литовский парламентарий Лопата: Россию надо расчленить ради вступления в ЕС

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Новости Украины

Даже в случае прихода либералов к власти в Кремле Россия в нынешнем виде с громадными территориями в Евразии не могла бы стать членом Евросоюза.

Об этом на организованном беглыми либералами так называемом «Конгрессе свободной России» в Литве заявил член Сейма Литовской республики Раймундас Лопата, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы скажем, что мы видим «демократическую Россию» как члена ЕС – не вышло бы. Это был бы уже не ЕС, чисто из-за евразийского контура России. Так что есть над чем тут подумать. Возвращаясь к проблемам ЕС по отношению с Россией, особенно в контексте войны, выявляется другая проблема, с которой сталкивается ЕС, геополитическая проблема. Как ЕС понимает себя как геополитическую целостность? И тут вопрос встает о деньгах и предоставления вооружения для Украины. На оборону по всему ЕС, Евросоюз выделяет только 1%, если взять в общем. Это мало. Очень мало. Мало для того, чтобы Европа стала геополитической целостностью. Вот – две проблемы, и если они не будут решены, я не уверен, что нам удастся победить Россию на Украине и не удастся трансформировать Россию. Но мы будем готовы, что касается отношений нас, литовцев, или Литвы, как члена ЕС и НАТО, на то, что здесь Бучи не было», – заявил Лопата.