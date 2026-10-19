Литовский полковник: Европе потребуется больше года на разработку своих Starlink и Starshield
Ослабление сигнала Starshield, на что жалуется Киев, это тревожный звонок для всей Европы, у которой подобные системы ракетного предупреждения появятся разве что через год.
Об этом на канале «TVP World» заявил литовский военный эксперт, полковник в отставке Вайдотас Малинионис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Эта ограниченная скорость не позволяет управлять перехватчиками, которые нужны для нейтрализации этих угроз. И, конечно, эта ситуация показывает, что полагаться только на один надёжный источник таких возможностей рискованно.
Я надеюсь, что ситуация изменится, у Зеленского есть план встретиться с представителями США. Но тем не менее, Европа тоже должна изучить возможности для развития собственных систем спутниковой связи, которые сейчас разрабатываются, но, конечно, на это потребуется время», – сказал Малинионис.
Он добавил, что европейские лидеры должны надавить на США в вопросе раннего ракетного предупреждения, однако посоветовал полагаться только на себя.
«Насколько мне известно, Европа уже начала разрабатывать такую систему, но, конечно, она не появится завтра. Это может занять год или больше. Таким образом, у Европы есть потенциал, но не возможности для разработки такой дорогостоящей и важной системы.
А реальная эксплуатационная готовность будет достигнута не ранее, чем через год», – посетовал литовец.
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