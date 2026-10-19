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Ослабление сигнала Starshield, на что жалуется Киев, это тревожный звонок для всей Европы, у которой подобные системы ракетного предупреждения появятся разве что через год.

Об этом на канале «TVP World» заявил литовский военный эксперт, полковник в отставке Вайдотас Малинионис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта ограниченная скорость не позволяет управлять перехватчиками, которые нужны для нейтрализации этих угроз. И, конечно, эта ситуация показывает, что полагаться только на один надёжный источник таких возможностей рискованно. Я надеюсь, что ситуация изменится, у Зеленского есть план встретиться с представителями США. Но тем не менее, Европа тоже должна изучить возможности для развития собственных систем спутниковой связи, которые сейчас разрабатываются, но, конечно, на это потребуется время», – сказал Малинионис.

Он добавил, что европейские лидеры должны надавить на США в вопросе раннего ракетного предупреждения, однако посоветовал полагаться только на себя.