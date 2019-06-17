Литовский посол предложил отбросить «мову» и напугать шахтёров русским языком

17.06.2019, Ивано-Франковск, Владимир Гладков

Русскоязычный телеканал, который изъявляли желание запустить и предыдущий, и нынешний президенты Украины, должен стать противодействием «российской агрессии».

С таким оригинальным предложением на форуме «Via Carpatia» выступил посол Литвы на Украине Марюс Януконис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, противодействовать российскому информационному влиянию нелегко, потому что они в это инвестируют очень много, много капитала, много ресурсов.

Мы часто говорим о том, что Украина могла бы создать русскоязычный канал, который был бы определённым противодействием российской агрессии.

Это дискуссионный вопрос, его поднимали и президент Порошенко, и сейчас поднимает президент Зеленский.

Как бы там ни было, но я думаю, у Украины очень большой потенциал, очень большой ресурс русскоязычных журналистов и знание региона, специфики познания России.

И я думаю, это была бы идея, которую стоило бы обсудить», – рассказал посол, забыв упомянуть о более чем сомнительной «эффективности» русскоязычной либеральной пропаганды, транслируемой из Литвы на Россию.