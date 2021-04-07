Литовский позор Тихановской. Белоруссия останется Белой Россией

07.04.2021, Минск, Артем Агафонов

Литва отказала самопровозгласившей себя в прошлом году победителем выборов президента и лидером нации Светлане Тихановской в просьбе о переименовании Белоруссии. Казалось бы, новость из политического зазеркалья: человек без определенного юридического статуса просит руководство иностранного государства переименовать собственную страну. Но для самих белорусов ничего принципиально нового в этом нет. Разве что порадовал ответ литовцев, для которых собственный язык оказался важнее, чем мнение тараканов в змагарских головах.

Вообще тема «Белоруссия или Беларусь» по способности генерировать конфликты примерно равна теме «в/на Украине» и даже в чем-то ее превосходит. Если украинские ура-патриоты возбуждаются на русскоязычных, то белорусские обижены чуть ли не на весь мир. Даже китайцев популярный в змагарских кругах белорусский экс-посол в Пекине успел поучить китайскому языку, устроив в Поднебесной целую кампанию по изъятию из середины названия страны иероглифа. «Беларусь – не Белая Россия», – писал тогда посол в Твиттере. Похоже, более важных дел, чем противопоставлять свою страну России у дипломата не нашлось.

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Собственно, в этом и есть основной смысл всей этой движухи. Обычно жителям страны безразлично, как их называют иностранцы. Разве что в какой-нибудь африканской глуши вроде Свазиленда местный королек может переименовать страну, чтобы иностранцы не путали ее со Швейцарией. Комплексы белорусских националистов – из этой же серии. Очень они не хотят иметь что-то общее с русскими.

Идея Тихановской пролоббировать переименование Белоруссии в Литве поначалу казалась беспроигрышной. Местная власть к ней относится крайне благосклонно, в отличие от Лукашенко, у которого с Вильнюсом очередное обострение конфликта, да и на националистических и русофобских настроениях самих литовцев была надежда сыграть. Но с самого начала что-то пошло не так.

Взамен официального «Baltarusija» (в переводе как раз «Белая Россия») был предложен вариант «Belarusia». Эта форма вообще никак не переводится, но, по мнению Тихановской, «более близка белорусскому языку» и должна означать поддержку Литвой языковой и культурной самобытности белорусского народа. Поддержка самобытности – это, конечно, хорошо, но литовцы слишком серьезно относятся к своему языку, чтобы менять устоявшееся слово на то, которое ближе к иноязычному.

Не в восторге от идеи такого переименования остались и белорусские сторонники самой Тихановской. Не вдаваясь в тонкости литовского языка, они издали нестройное белорусское «Ганьба!». Уж больно предложенный вариант оказался похожим на нелюбимое ими русское «Белоруссия». У змагаров получился разрыв шаблона – они десятилетиями тренировали коллективные набеги с агрессивными комментариями повсюду, где это слово видели, а теперь до боли похожее слово продвигала «президент Света».

Но еще более обидным для змагаров было основание, на котором Временная политическая языковая подкомиссия при Госкомиссии по литовскому языку (уже само название этого органа говорит о том, что на языковой теме литовская власть слегка помешана) отказала в переименовании. Подкомиссия решила не менять нынешнее наименование, поскольку оно «образовано от названия национальности baltarusiai по правилам литовского языка». На всякий случай, «baltarusiai» – это дословно «белые русские». Нежным чувствам змагаров можно только посочувствовать.

Теперь Тихановской сотоварищи остается только бороться за переименование в литовском языке своего народа. Примеры такого переименования уже были – даже в английском сейчас используется belarusians вместо belorussians. Особо продвинутые даже пытаются привить это в русском, но без особого успеха. Все-таки, русский для большинства родной, а в нем «белорус» – это национальность, а «Беларус» – марка трактора. С консервативными в языковых вопросах литовцами у них такой фокус тоже вряд ли пройдет.