Литовский сейм подтвердил правоту Лаврова

08.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Литовский сейм принял резолюцию с критикой позиции Москвы в отношении истории Второй мировой войны.

Об этом сообщает официальный сайт Комитета Госдумы по международным дела, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Окончание Второй мировой войны не принесло Литве и другим государствам Центральной и Восточной Европы свободу», – утверждается в резолюции сейма.

Отмечается, что за резолюцию, которую внес министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс по случаю приближающейся 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, проголосовали единогласно 97 депутатов.

«Парламент Литвы призвал Европарламент, парламенты государств Центральной и Восточной Европы, а также другие международные организации «сообща оказывать сопротивление проводимому Российской Федерацией историческому ревизионизму и распространяемой ею дезинформации», – сообщили на сайте.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне ряд европейских стран всё чаще предпринимают попытки политизировать историю и сфальсифицировать факты.

«На этом фоне самое глубокое беспокойство вызывает нарастание в ряде европейских стран опасных тенденций, таких как нарушение свободы слова, ущемление прав национальных меньшинств, рост экстремистских и откровенно неонацистских настроений», – отмечал Лавров.