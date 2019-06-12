12.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Украина, Экономика
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Литовского политика-отставника назначили в «смотрящие» за Укроборонпромом

Литовского экс-министра и бывшего министра экономического развития Украины Айвараса Абромавичуса назначили членом наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром», передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в указе президента № 402 Владимира Зеленского от 12 июня.

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«Назначить Абромавичуса Айвараса членом наблюдательного совета государственного концерна „Укроборонпром“ (по согласию)», — говорится в указе.

Также в указе говорится, что в связи с истечением срока полномочий членов набсовета «Укроборонпрома» Ярослава Скалько и Игоря Черкасского, абзацы о них из указа «О членах наблюдательного совета Государственного концерна „Укроборонпром“» исключаются.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Главой Набсовета «Укроборонпрома» на данный момент остается ректор НТУУ «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского» Михаил Згуровский.

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