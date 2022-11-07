Little Big жалуются на западную жизнь: Заставляют ругать Путина и платить кому-то деньги
Российскую группу Little Big, участники которой бежали из страны, обвиняют, что они недостаточно протестуют против властей РФ, как это положено на Западе.
Об этом заявили участники коллектива в эфире телеканала «DW на русском», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я художник. А мне говорят, что я в песне должен петь Путин п…с, он е…т всех. Что за х…ня? Меня это очень бесит. И все такие: ты должен так делать. Почему я так должен? Кому я должен? Я делаю музыку, я делаю клипы. Я захотел так сделать, я сделал так», – кривлялся лидер группы Илья Прусикин.
Его слова подтвердила участница коллектива Софья Таюрская, которая рассказала, что приходится жить в страхе, потому что постоянно надо доказывать свою позицию.
«Очень тяжело, когда ты определился, у тебя понятная позиция, и тебе постоянно пихают какие-то провокации. Хотят сказать – нет, не ври нам, ты за Кремль.
Я просто хочу делать музыку, петь свои песни, снимать клипы, выражаться так, как я хочу, невзирая ни на каких политиков. Сейчас ты живешь в страхе, потому что ты должен доказывать кому-то. Я никому не должна ничего доказывать. Я артистка, я хочу петь на сцене, и я хочу петь то, что я хочу петь, а не потому, что мне кто-то сказал – ты должна сейчас вот это петь, этим ты должна деньги отправлять…», – страдала Таюрская.
Ведущая поинтересовалась, как у «артистов» обстоят дела с гастролями в Польше.
«Вы выкладывали ссылку на интервью польскому изданию. Я процитирую: «Украинцы, проживающие в Польше, хотят отменить концерт российской группы Little Big. Музыканты отвечают – мы ненавидим Путина». Что за история?», – спросила ведущая.
«Всё в порядке, концерты планируются. Да, мы дали интервью специально, чтобы успокоить наших поклонников в Польше, потому что у нас конкретная и понятная позиция», – трепалась Таюрская.
«Там очень смешно, что главная претензия то, что у нас был только пост – нет войне. Да [мы неправильно протестуем]», – пытался иронизировать Прусикин.
Спасибо!
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