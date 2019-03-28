Литва-91: «Мы находимся в состоянии войны с СССР»

28.03.2019, Москва, Александр Ростовцев

27 марта 2019 года в Литве завершилось политическое судилище, тянущееся вот уже 13 лет, под названием «дело 13 января 1991 года». С 2006 года генпрокуратурой и судом Литовской Республики было открыто уголовное преследование 60 бывших военнослужащих Вооружённых Сил СССР, обвиняемых в гибели и ранении людей, пострадавших в столкновениях между митингующими и военными, привлеченными на защиту советской власти и законности в республике. В ходе беспорядков погибло 14 человек, включая офицера спецназа КГБ «Альфа» Виктора Шатских, более 600 человек получили ранения.

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В минувшую среду Вильнюсский окружной суд огласил приговор в отношении 67 граждан России, Белоруссии и Украины, которых Литва обвинила в «военных преступлениях и преступлениях против человечности».

Как и ожидалось, литовский, самый гуманный и демократический суд в мире, не вынес ни одного оправдательного приговора. Всем обвиняемым назначены тюремные сроки от 4 до 14 лет заключения, причём самого длительного срока – 14 лет – удостоился белорусский генерал Владимир Усхопчик, бывший начальник Вильнюсского военного гарнизона. Ко второму по длительности сроку – 12 лет заключения – приговорён бывший офицер КГБ Михаил Головатов. Бывшему министру обороны СССР, 94-летнему Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову литовская фемида отмерила 10 лет лишения свободы, хотя прокурор требовал пожизненного заключения.

Последний Маршал Советского Союза Д.Т. Язов.

Примечательно, что литовская демократия оказалась мелочной и злопамятной, запретив российским дипломатам и журналистам присутствовать на судебном процессе.

Из 67 обвиняемых 65 человек судили заочно. К сожалению, два гражданина России, бывшие офицеры СА, Юрий Мель и Геннадий Иванов, оказались на скамье подсудимых. Иванов был арестован в Вильнюсе, где проживал после распада СССР, а Мель официально приехал в Литву из Калининградской области в 2014 году, где и попал в цепкие лапы мстительных лимитрофных охранителей.

Судя по всему, Иванов, находившийся на свободе до суда, за решётку не попадёт, поскольку срок ему вынесли минимальный – 4 года, под стражу после суда его не взяли, приговор не вступил в законную силу, а защита объявила о намерении обжаловать приговор.

Мель, несмотря на протесты российской стороны, вот уже 5 лет находится в тюрьме, и если ничего в его судьбе не изменится, то ему остаётся ещё 2 года до выхода на волю с учётом приговора – 7 лет лишения свободы.

При вынесении приговора бывшим советским военнослужащим, в зале суда присутствовал бывший председатель Верховного Совета Литовской ССР, Витаутас Ландсбергис, по праву считающийся одним из виновников трагедии, разыгравшейся у стен вильнюсского телецентра 28 лет назад.

Именно Ландсбергис был инициатором принятия литовским парламентом незаконных документов «о восстановлении независимости Литвы». С подачи Ландсбергиса и его окружения начался ползучий саботаж работы государственных органов союзного подчинения и начали создаваться нелегальные таможенные посты на границах Литвы с другими союзными республиками. В январе 1991 года Лансбергис, почуяв полную безнаказанность, сорвался с катушек, заявив во всеуслышание: «Мы находимся в состоянии войны с СССР».

Витаутас Ландсбергис.

События, произошедшие в Вильнюсе 11-13 января 1991 года легли в основу новой литовской государствообразующей мифологии. Официальная версия, запущенная в оборот в «незалежной» Литве, гласит: «кровавый советский режим в последнем приступе ненависти раздавил танками и расстрелял 13 человек борцов за свободу и независимость Литвы». Факт гибели от пули офицера КГБ литовские историки игнорируют. Погиб – и погиб. Бывает…

Если попробовать потревожить тени минувшего и попробовать восстановить события тех дней с трезвой головой, то можно заметить, что сценарий «демократической борьбы» у стен вильнюсского телецентра до боли напоминает «восстание народа Украины против олигархии» 2014 года на «Евромайдане». Особенно – «дело снайперов».

Обнародованные данные судмедэкспертизы упрямо свидетельствуют, что все погибшие, включая офицера КГБ Виктора Шатских, были убиты огнём на поражение, причём смертельные раны были нанесены пулями по траектории сверху вниз. Неизвестные снайперы стреляли с окружающих высоток, где не было военных, милиции, ОМОНа и т. д. Характерно также, что огонь вёлся по толпе и по военным, чтобы спровоцировать кровавые столкновения.

Погибший “альфовец” Виктор Шатский.

Шило в мешке не утаишь. Спустя годы, «герои борьбы за независимость и демократию» стали распускать языки и проговариваться.

Например, в 2000 году, бывший глава литовского Департамента охраны края Буткявичус в интервью литовскому еженедельнику «Обзор» на голубом глазу заявил, что в январе 1991 года им и Ландсбергисом готовились провокации, ведущие к конфликту местного населения с военными, чтобы, по его словам, «оплатить свободу Литвы малой кровью».

Не менее красноречивым фактом, доказывающим, что на воре шапка горит, свидетельствует бульдожья охранительская позиция нынешних литовских властей, преследующих любого, кто дерзнёт открыто обвинить в убийствах людей у вильнюсского телецентра «борцов за свободу Литвы».

В 2011 году лидер Народного социалистического фронта Литвы Альгирдас Палецкис заявил в телеинтервью, что 13 января у телебашни «свои стреляли в своих» – и сразу же попал под судебное преследование.

Уже в суде, в качестве доказательства своих слов, Палецкис привёл результаты экспертизы и показания свидетелей, и был оправдан судом первой инстанции. В дело, однако, вмешались «сливки» литовской политики, которых не устраивал оправдательный приговор, наносивший удар по основам основ современной Литвы – мифу об утопленном в крови литовском восстании советскими военными и КГБ.

Альгирдас Палецкис.

Против Палецкиса вновь возбудили уголовное дело, и уже суд второй инстанции приговорил политика к крупному штрафу, а его свидетелей принялись прессовать «за дачу ложных показаний». Дело, шитое белыми нитками, рассыпалось, но власти Литвы отыгрались на лидере социалистов: в 2018 году Палецкис был арестован спецслужбами по обвинению в шпионаже в пользу России. Вместе с ним были арестованы и другие литовские оппозиционеры. Судя по всему, власти намерены закрыть их надолго…

Интересно, что упомянутого выше Михаила Головатова, бывшего «альфовца», в 2011 году Литва попыталась арестовать и экстрадировать руками судебных органов Австрии, послав соответствующий запрос. Австрийцы, рассмотрев доводы литовской стороны, сочли их недостаточно обоснованными, и Головатова не выдали, так что Вильнюсскому окружному суду пришлось судить его заочно. Из чего следует, что в Европе не очень-то доверяют литовской официальной версии о январских событиях 1991 года, и вся вонючая деза об «утопленном в крови восстании» слеплена исключительно для внутреннего потребления.

Если говорить по-чесноку, то на скамье подсудимых, вместе с подстрекателями бойни, и не в Вильнюсе, а в Москве, должны сидеть другие люди. Не последний Маршал СССР Язов, и не «альфовец» Головатов и другие советские военнослужащие, исполнявшие свой долг по защите государственного строя и территориальной целостности страны, а те, кто отдавал им приказы, и позже, узнав о разыгравшейся трагедии, опрометью удрал в кусты и на весь мир корчил из себя обманутого и непричастного ко всему плохому телёнка.

Как говорится, угадайте с трёх раз, о ком идёт речь.

Кстати, о. Судебные органы Литвы вызывали Горбачёва для дачи показаний, но тот передал им привет через СМИ в смысле, «щас, вот только шнурки поглажу»…

Январские события 1991 года в Литве негативно повлияли на внутреннюю обстановку в стране и подстегнули развал СССР. В республиках резко обострились «свидомые», ратующие за немедленный выход из состава Союза. Национально-озабоченные кликуши и столичная демшиза принялась на всех углах кричать «За нашу и вашу свободу», имея в виду, что русские должны немедленно убраться в Россию и там, свергать советскую власть ко всеобщему удовольствию.

“Свидомое” обострение на литовские события.

Следует признать, что своих целей Ландсбергис и другие провокаторы добились. Общество было полностью дезориентировано невнятным оправдательным блеяньем руководства страны, а уж Горбачёва и всю его верхушку за предательство военных не материл только ленивый. Литовские «самостийники» вымутили на крови свой долгожданный звёздный час и постарались выжать из похорон убитых по их наущению людей максимальный политический профит.

Похороны убитых, вылившиеся в массовое политическое шоу.

Что касается Литвы, то не этому жалкому ублюдку-лимитрофу, подобранному и кое-как отмытому после развала СССР «серьёзными пацанами», кого-то судить и обвинять за события, произошедшие до 26 декабря 1991 года. Как уже миллион раз говорено и переговорено, до начала 1992 года Литва была всего лишь одной из союзных республик и Центр имел законное право пресекать беспорядки и провокации в любой части Союза, направленные на подрыв суверенитета и законности.

Госдума России приняла ответное заявление о судебном процессе по так называемому «делу 13 января 1991 года» в Литве, квалифицировав его «политическим процессом в худших традициях «карательной юстиции», который никак не связан с защитой прав и свобод человека». В июле 2018 года Следственный комитет РФ возбудил дело против прокуроров и судей Литвы по ч. 2 ст. 299 УК РФ («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности»).

Всё это, конечно, духоподъёмно и благородно, однако, весьма желательно, чтобы все эти заявления и возбуждения вылились во что-то более конкретное: настойчивые обращения в Интерпол, ЕСПЧ, «Спортлото» (если надо), аресты и судебные процессы, в которых любители «охоты на ведьм» понесли бы заслуженное наказание. Уж чем-чем, а общими фразами и сотрясанием воздусей широкая российская общественность сыта по горло.