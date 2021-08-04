Литва-Белоруссия: Первая кровь

04.08.2021, Москва, Елена Острякова

Беженец из Ирака умер сегодня на руках у белорусских пограничников. Он пришел со стороны Литвы, жестоко избитый тамошними силовиками. Это первая жертва белорусско-литовского миграционного кризиса, который длится уже четвертый месяц.

С мая участилось проникновение нелегальных мигрантов через белорусско-литовскую границу. В Минске особо не скрывали, что это «ассиметричный ответ» Вильнюсу на поддержку Беломайдана и беглых оппозиционеров во главе со Светланой Тихановской.

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Число авиарейсов в Минск из стран Ближнего Востока за последний месяц резко выросло. В среднем на территорию Литвы проникало около 100 человек. Там их встречали без обычного европейского гостеприимства. Размещали в плохо оборудованных лагерях, что порождало бунты, которые жестоко подавлялись.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко открыто пригрозил, что литовское насилие приведет к притоку в страну мусульманских экстремистов, желающих отомстить.

На этой неделе произошло качественное изменение ситуации. Число перешедших границу беженцев возросло до 270 в сутки. Ситуация угрожала стать совсем неуправляемой. Тогда министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте приняла решение разворачивать нелегальных мигрантов в Белоруссию. Понятно, что уходить с территории ЕС иракцы не хотели. Закономерный итог – применение насилия и первая смерть.

Стороны конфликта тут же обвинили друг друга в гибели мужчины. В минобороны Литвы сочли сообщения об умершем от побоев мигранте «провокацией Минска». Следственный комитет и прокуратура Белоруссии приступили к расследованию инцидента под контролем президента. Поставлена задача найти родственников погибшего, выдать визы, оказать всю помощь по прибытию в Белоруссию, чтобы забрать тело.

В Минске у посольства Литвы и у литовского консульства в Гродно появились провластные пикетчики «возмущенные применением насилия». В Белоруссии не скрывают, что надеются на усугубление кризиса, чтобы насолить соседу.

«Сейчас, конечно, может случиться бунт в лагерях содержания беженцев в Литве. Убили их соотечественника и к ним относятся, как к скоту. Охрана может и в них начать стрелять», – написал в своем телеграм-канале близкий к администрации белорусского президента Алексей Дзермант.

Белорусские власти полагают, что, нагнетая обстановку на границе, они вынудят Вильнюс пойти на переговоры.

«Надо решать в рамках международных договоров и законодательства: садиться за стол переговоров с Беларусью, менять свою внешнюю политику, которую проводит Литва. Она должна быть направлена на защиту национальных интересов страны – а это дружеские и хорошие отношения со своими соседями», – заявил председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич порталу Baltnews.

Белорусская оппозиция надеется, что патронирующие ее литовские власти выдержат давление.

«Если Литва будет эффективно сдерживать нелегальных мигрантов и тем самым увеличивать их количество на нашей территории, то «оружие» Лукашенко сработает против него самого. И Лукашенко будет вынужден принимать неполные правовые меры, чтобы выслать нелегальных мигрантов из Беларуси или договариваться со странами, из которых они приехали, чтобы вернуться», – написал военный эксперт Егор Лебедок.

Но формально белорусские пограничники имеют право не пропускать мигрантов обратно. По документам они числятся въехавшими и не покидавшими территорию Белоруссии. Полные тезки туристов с Ближнего Востока, хлынувшие из Литвы, будут расцениваться как самозванцы с поддельными документами.

Дополнительную остроту конфликту придают запланированные в августе комплексные оперативно-тактические учения Гродненской пограничной группы, в ходе которых будут отработаны вопросы, блокирования и ликвидации вооруженных формирований и последующей стабилизации обстановки.

«Крайне важно – Беларусь начинает учения на границе с ЕС, Литвой в частности и подтягивает войска. Скорее всего, в связи с началом применения насилия литовскими силовиками против мигрантов. Если литовская сторона начнет стрелять, пытаясь выдавить их на белорусскую территорию (один случай такой уже был), то могут получить ответный огонь. Мы на пороге возможного военного кризиса», – пророчит Дзермант.

Официальных комментариев по поводу белорусско-литовского конфликта пока не прозвучало, но неофициально Москва ожидаемо поддерживает Минск.

«Непонятно, чем недовольны власти Литвы, объявившие о непризнании Лукашенко и открывшие миссию оппозиции на своей территории. Они что, надеялись после этого на сотрудничество с Минском? Странная неспособность просчитать последствия собственных действий. Зато теперь Ближний Восток стал намного ближе для литовцев, чем прежде», – написал сенатор РФ Алексей Пушков.